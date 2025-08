Innere Stadt: Neue Radwege und alte Konflikte im Spannungsfeld

Im Kontext der anhaltenden Diskussionen über das Fahrradfahrverbot in der Schmiedgasse, die neue Radroute in der Neutorgasse sowie aktuelle Sommerbaustellen hat MeinBezirk die Inner Stadt von Graz besucht, um sowohl die Verkehrssituation als auch die Meinungen der Verkehrsteilnehmer vor Ort zu erfassen.

GRAZ. Nachdem das Fahrverbot für Radfahrerinnen und Radfahrer in der Schmiedgasse zunächst abgelehnt wurde und alle weiteren Entscheidungen in Bezug auf diese Regelung nach den bevorstehenden Gemeinderatswahlen evaluiert werden, bleibt die Debatte über Konflikte zwischen Radlern und Fußgängern weiterhin lebhaft. Neben den bereits diskutierten Straßenabschnitten tragen auch die derzeit laufenden Sommerbaustellen dazu bei, dass diese beiden Gruppen auf engem Raum aufeinandertreffen. Um das aktuelle Geschehen besser zu verstehen, hat sich MeinBezirk in die Stadt begeben.

Neue Radroute in der Neutorgasse

Die neue Radroute in der Neutorgasse soll Radfahrerinnen und Radfahrern eine Entlastungsmöglichkeit bieten, die die überlastete Schmiedgasse reduzieren könnte. Wie aktuelle Zahlen der Stadt zeigen, scheint dies auch zu funktionieren. Um ein realistisches Bild zu erhalten, zählten wir während einer zehnminütigen Beobachtungsphase die Radler zu einem frühen Nachmittag, bei bewölktem, aber trockenem Wetter.

Trotz der Ferienzeit hatten wir nicht allzu hohe Erwartungen. Dennoch passierten 45 Radfahrerinnen und Radfahrer den Andreas-Hofer-Platz, viele aus nördlicher Richtung, die in die Landhausgasse einbogen – möglicherweise wegen Bauarbeiten in der Kaiserfeldgasse, die den Zugang zwischen beiden Straßen derzeit verhinderten.

Die Stadt Graz hat bislang noch keine genauen Zahlen zur derzeitigen Nutzung der Neutorgasse veröffentlicht. Im Büro von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner bestätigte man jedoch, dass bald eine Zählstelle in der Neutorgasse eingerichtet wird, um die Nutzung regelmäßig zu erfassen. Auf der Strecke zeigt sich jedoch ein Flaschenhals: Der Radweg zwischen der Landhausgasse und der ‚Kleinen Neutorgasse‘ mündet in einen gemischten Gehsteig, eine klare Trennung zwischen Radfahrern und Fußgängern ist aufgrund des begrenzten Platzangebots nicht möglich. Hier ist ein Appell an die Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer angebracht.

Konfliktpotenzial bleibt

Der Wechsel in die Raubergasse, die als alternative Route zur Schmiedgasse gilt, zeigt eine ruhigere Situation: Hier passierten in zehn Minuten lediglich 13 Radfahrer, während in der Schmiedgasse 49 Radler gezählt wurden, von denen viele deutlich schneller als die erlaubte Schrittgeschwindigkeit unterwegs waren. Die Frequenz wirkt, trotz ähnlicher Zahlen wie in der Neutorgasse, aufgrund der Fußgänger deutlich höher – direkte Konflikte wurden zwar nicht beobachtet, jedoch bleibt die Möglichkeit dazu bestehen.

„Einige Radfahrerinnen und Radfahrer sind indeed zu schnell unterwegs oder nehmen nicht genug Rücksicht, das nehme ich sehr ernst. Dennoch soll die Innenstadt für alle erreichbar sein. Verkehrsregeln gelten für alle. Nur durch gegenseitige Rücksichtnahme können wir ein gutes Miteinander schaffen.“ Judith Schwentner, Vizebürgermeisterin

Überraschend: Hochgerechnet auf 15 Minuten zählten wir trotz der Urlaubszeit fast 75 Radfahrer in der Schmiedgasse zu Spitzenzeiten. Zudem wird auch für die Hans-Sachs-Gasse immer wieder ein Fahrverbot für Radfahrerinnen und Radfahrer gefordert, wo 38 Radler gezählt wurden. Viele von ihnen kamen, bedingt durch die Ampeln, vom Opernring, der zwischen Girardigasse und Jakominiplatz mit nur 19 Radlern eher spärlich frequentiert war.

Aufklärung und Kontrollen

Das Büro Schwentner setzt weiterhin auf Aufklärung statt auf übertriebene Maßnahmen. Gemeldete Konflikte in den Fußgängerzonen werden mit der Bitte um verstärkte Kontrollen an die Polizei weitergeleitet. Dort will man handeln, wo Probleme auftreten. Unser vorläufiges Fazit ist, dass die Verkehrssituation in der Inneren Stadt nur durch Rücksichtnahme aller Beteiligten erträglich bleibt. Es wird jedoch Zeit in Anspruch nehmen, sich an die neue Radwegführung zu gewöhnen.

Gezählte Radfahrerinnen und Radfahrer Neutorgasse: 45/10 Minuten

Schmiedgasse: 49/10 Minuten

Raubergasse: 13/10 Minuten

Hans-Sachs-Gasse: 38/10 Minuten

Opernring: 19/10 Minuten

Schmiedgasse (Stadt Graz):

2022: 190/15 Minuten

2023: 75/15 Minuten

