Innovation: CTP feiert 40 Jahre Erfolgsgeschichte

CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH: 40 Jahre Innovation in der Abluftreinigung

GRAZ. Die CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH, oder kurz CTP, feiert mit Stolz ihre 40-jährige Erfolgsgeschichte. Seit der Gründung im Jahr 1985 ist das Unternehmen ein Vorreiter in der Planung und dem Bau von individuellen, hocheffizienten Abluft- und Abgasreinigungssystemen für industrielle Anwendungen. Mit etwa 50 Mitarbeitern in Graz hat CTP seine Präsenz auf globaler Ebene ausgebaut und besitzt Tochterunternehmen in Ländern wie Korea, China, Spanien, Schweden und den USA. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit Partnern und Lizenznehmern in Frankreich, Australien, den Niederlanden, Finnland und Japan zusammen. Dank einer Exportquote von rund 95 Prozent hat sich CTP als Marktführer in Österreich etabliert und gehört zu den wenigen globalen Anbietern in seiner Branche.

Steigende Nachfrage und Innovationen

In Zeiten wachsender Umweltansprüche und sich ändernder gesetzlicher Rahmenbedingungen ist die Nachfrage nach effizienten Abluftreinigungssystemen erheblich gestiegen. Besonders die jüngere Generation fordert innovative Lösungen zur Schadstoffbeseitigung, wodurch CTP in den Bereichen Forschung und Entwicklung seit jeher einen hohen Stellenwert einnimmt. Die interne F&E-Abteilung hat zahlreiche durchschlagende Ideen entwickelt, die von Experten aus Maschinenbau, Chemie, Elektronik und Verfahrenstechnik in neue Technologien umgesetzt wurden. Viele dieser Technologien gelten mittlerweile als wegweisend auf dem Gebiet der industriellen Abgasreinigung.

Die umfangreiche Produktpalette von CTP reicht von schlüsselfertigen Anlagen bis hin zu hochkomplexen Lösungen, die auf spezifische Produktionsbedingungen abgestimmt sind. Dabei zeichnen sich die CTP-Systeme durch nahezu Nullemissionen und höchste Wirtschaftlichkeit aus. Sie umfassen Technologien zur Abreinigung gefährlicher und giftiger Substanzen sowie zur Beseitigung umweltschädlicher Faktoren wie störenden Gerüchen. Auch der Umgang mit hochexplosiven, feuchten, korrosiven oder partikelhaltigen Gasen ist Teil des umfassenden Angebots.

