Innovatives Bauen unter Zelt: Startschuss für Neugestaltung der Südtiroler Siedlung in Salzburg

Neubau der Südtiroler Siedlung in Salzburg-Liefering startet unter Zeltkonstruktion

In Salzburg-Liefering entstehen neue Bauteile der Südtiroler Siedlung, deren erster Abschnitt unter einem großen Zelt errichtet wird. Auftraggeberin für die ersten beiden Bauteile ist die Wohnbaugesellschaft BUWOG.

An der Siebenbürgerstraße steht dafür eine mehr als vier Stockwerke hohe Stahlrohrkonstruktion, über die bis Montag eine große Zeltplane gespannt werden soll. Unter diesem Zelt entstehen die ersten beiden neuen Bauteile der Siedlung.

Projektleiterin des Bauvorhabens ist Marlene Asamer. Für den ersten Bauteil wird eine Konstruktion aus vorgefertigten Holzteilen verwendet. Insgesamt werden rund 1.000 Fertig-Holzbauteile unter dem Zeltdach zu den neuen Bauteilen zusammengesetzt.

Asamer beschreibt den verwendeten Holzbau als sehr präzises Bausystem, bei dem es auf Millimeter ankommt. Sie betont, dass es wichtig sei, das Holz vor Nässe zu schützen und dass das Zelt einen Witterungsschutz bietet. Ein weiterer Vorteil des Holzbaus aus vorgefertigten Teilen sei laut Asamer die rasche Bauausführung.

Ab der Woche nach der aktuellen Berichterstattung sollen die Fertigteile sukzessive angeliefert werden. Diese Elemente sollen wie ein Baukastensystem aus fertigen Wänden und Decken zusammengesetzt werden. Das Zelt über der Baustelle soll Anfang des Sommers wieder abgebaut werden.

In den ersten beiden neuen Bauteilen werden 62 Wohnungen mit einer Bruttogeschossfläche von insgesamt rund 3.800 Quadratmetern errichtet. Gegen Ende des Sommers sollen die ersten neuen Wohnungen übergeben werden.

In die neuen Wohnungen sollen Bestandsmieter aus anderen Altbau-Teilen der Südtiroler Siedlung einziehen. Nach deren Übersiedelung soll der Rest des Areals der Siedlung neu gebaut werden. In einer OG-Beschreibung wird das Vorhaben als bauliche Österreich-Premiere bezeichnet.