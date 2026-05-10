Innsbruck blickt auf Weltcupauftakt 2026: Freeski und Snowboard Big Air kehren zurück

Freeski- und Snowboard-Big-Air-Weltcupauftakt 2026 in Innsbruck geplant

Der Weltcupauftakt im Freeski und im Snowboard Big Air ist im FIS-„Park & Pipe“-Kalender für das Jahr 2026 in Innsbruck eingetragen. Der Bewerb soll demnach von 26. bis 28. November stattfinden.

Innsbruck knüpft damit an seine Rolle als langjähriger Austragungsort großer Freestyle-Veranstaltungen an. Die Stadt war über Jahre Schauplatz des Air + Style Contests.

Rolle von Air + Style und mögliche Arena

Das bislang letzte Air + Style in Innsbruck fand 2017 statt. Austragungsort war damals die Olympiaworld, in der für den Bewerb eine eigens errichtete Schanze genutzt wurde.

In Zusammenhang mit dem Weltcupauftakt wird als mögliches Stadion für den Event das Bergisel-Stadion genannt. Eine offizielle Bestätigung des konkreten Veranstaltungsorts durch den internationalen Skiverband FIS liegt demnach noch nicht vor.

Geplante Flutlichtanlage am Bergisel

Bis zum Herbst soll im Bergisel-Stadion eine finanzierte Flutlichtanlage installiert sein. Diese Anlage könnte beim Finale der Veranstaltung zum Einsatz kommen.

Der Freeski-Weltcupauftakt war im Jahr vor der aktuellen Ankündigung im Snowpark Stubai Zoo am Gaiskarferner abgehalten worden.