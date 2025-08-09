Innsbruck Fußball: FC Wacker sichert sich Sieg im Stadtderby gegen Reichenau

Die österreichische Fußballgemeinde trauert um Leo Windtner, der von 2009 bis 2021 Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) war. In einer spannenden Begegnung konnte der FC Wacker Innsbruck das Stadtderby gegen die SVG Reichenau in der Regionalliga West mit 3:0 für sich entscheiden.

INNSBRUCK. Leo Windtner wurde 1999 zum Vizepräsidenten des ÖFB gewählt und übernahm im Februar 2009 das Präsidium. Während seiner über zwölfjährigen Amtszeit führte er die ÖFB-Männer-Mannschaft zu zwei Europameisterschaften (2016, 2021) und prägte die Entwicklung des Frauenfußballs in Österreich, indem die ÖFB-Frauen 2017 das EM-Halbfinale erreichten. Außerdem errang die U21 erstmals eine EM-Teilnahme 2019 und qualifizierte sich erfolgreich für die Frauen-EM 2022. Windtner verstarb kürzlich während einer Wanderung, nur wenige Wochen vor seinem 75. Geburtstag. Zu seinem Gedenken hält der Tiroler Fußballverband (TFV) während seiner Spiele eine Trauerminute ab.

Innsbrucker Stadtderby

Der Auftakt in die neue Meisterschaft war für beide Mannschaften unerfreulich, was dem Stadtderby zwischen der SVG Reichenau und dem FC Wacker Innsbruck zusätzliche Spannung verlieh. Reichenau liefen der FC Wacker Innsbruck verloren ihr erstes Spiel klar mit 2:0 gegen Seekirchen. In der 20. Minute erzielte Lucas Scholl die Führung für die Gäste, während er auf Okan Yilmaz zuspielte. In der 35. Minute fiel das 2:0 durch das gleiche Duo, bevor Luis Gstrein in der 93. Minute den Endstand von 3:0 erzielte. Wacker Innsbruck sicherte sich so den Spitzenplatz in der Innbrucker Fußballszene.

TFV Kerschdorfer Tirol Cup

Die Generali Union Innsbruck, die kürzlich einen beeindruckenden Sieg gegen den SC Mils erzielte, traf in der zweiten Runde des TFV Kerschdorfer Tirol Cups auf den FC Kramsach/Brandburg und musste sich leider 3:1 geschlagen geben. Zahlreiche Spieler des Union-Teams fehlten aufgrund von Urlaub. Deniz Karayilan erzielte ein Tor, konnte die Niederlage jedoch nicht abwenden.

Der SVI feierte einen überraschenden 3:1-Sieg gegen den FC Natters, bevor sie in der nächsten Runde auf den FC Volders trafen, wo sie sich klar mit 1:7 geschlagen geben mussten. Der IAC demonstrierte ebenfalls Stärke und gewann 7:1. Am 9. August erwartet sie ein neuer Gegner, der SV Stans.

Frauenfußball

Die zweite ÖFB-Frauenbundesliga beginnt für den FC Wacker Innsbruck am 24. August. In der Hypo Tirol Frauenliga debutiert SVI am 29. August mit einem Spiel gegen SPG Mittelgebirge. Die Nachwuchsteams nutzen die Vorbereitungen für eine erfolgreiche Saison.

