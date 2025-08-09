Innsbruck Fußball: Im Blickpunkt – SVG Reichenau gegen FC Wacker und der TFV-Cup

Die österreichische Fußballfamilie trauert um Leo Windtner. Von 2009 bis 2021 war Windtner Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) und hatte einen prägenden Einfluss auf den österreichischen Fußball.

INNSBRUCK. Leo Windtner begann seine Karriere im Fußballverband 1999 als Vizepräsident und übernahm im Februar 2009 das Präsidium des ÖFB. Unter seiner Leitung erreichten die österreichischen Männernationalmannschaften die Europameisterschaften 2016 und 2021. Ein weiterer bedeutender Erfolg war die EM-Semifinal-Teilnahme der ÖFB-Frauen 2017 sowie die erstmalige EM-Teilnahme der U21 im Jahr 2019. Windtner entschied im Oktober 2021, nicht mehr für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Kurz vor seinem 75. Geburtstag verstarb er tragischerweise während einer Wanderung. Der Tiroler Fußballverband wird ihm bei seinen Spielen mit einer Trauerminute gedenken.

Innsbrucker Stadtderby

Das Stadtderby zwischen SVG Reichenau und FC Wacker Innsbruck findet am 9. August um 17 Uhr statt und verspricht, spannend zu werden. Beide Teams haben ihre Auftaktspiele verloren: Reichenau unterlag Kitzbühel trotz einer frühen Führung und Wacker verlor gegen Seekirchen. Dies erhöht den Druck auf die Trainer Gernot Glänzer und Sebastian Siller, die mit ihren Teams eine positive Reaktion zeigen möchten. Schiedsrichter Stefan Gamper wird das Derby leiten.

TFV Kerschdorfer Tirol Cup

Die Generali Union Innsbruck scheiterte in der zweiten Runde des TFV Kerschdorfer Tirol Cups gegen den FC Kramsach/Brandburg mit 1:3, während der IAC mit einem beeindruckenden 7:1 über Thaur triumphierte. Die nächsten Spiele versprechen aufregend zu werden, darunter die Begegnung zwischen dem IAC und dem SV Stans am 9. August.

Frauenfußball

Die zweite ÖFB-Frauenbundesliga beginnt am 24. August für den FC Wacker Innsbruck. Die Saison in der Hypo Tirol Frauenliga startet am 29. August. Ein spannendes Highlight ist das bevorstehende Spiel des SVI gegen Rot Weiss Rankweil Damen im ÖFB-Frauencup, das am 9. August um 17 Uhr stattfindet.

