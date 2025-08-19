Innsbruck: Sarg ohne Deckel – Vorwurf der Störung der Totenruhe

In einem Innsbrucker Friedhof gibt es schwerwiegende Vorwürfe bezüglich einer unsachgemäßen Bestattung.

INNSBRUCK. Schockierende Vorwürfe gegen einen Bestattungsunternehmer werfen Fragen zur Pietät in der Tiroler Landeshauptstadt auf. Auf dem Friedhof St. Nikolaus soll im Juni die Lebensgefährtin von Thomas Flora, der 2024 verstarb und der Sohn des bekannten Künstlers Paul Flora ist, auf unangemessene Weise beigesetzt worden sein.

Ein anonymer Informant hat gegenüber ORF Tirol von gravierenden Missständen während der Bestattung berichtet. „Um es kurz zu fassen: Die verstorbene Lebensgefährtin des Herrn Thomas Flora liegt jetzt ohne Sargdeckel, ohne alles, wie Restmüll zugedeckt“, schildert der Zeuge die empörende Situation. Der Informant behauptet, dass die unzureichende Tiefe des Einzelgrabes dazu führte, dass der vollständige Sarg nicht platziert werden konnte.

Laut dem Informanten wendete der Bestattungsunternehmer eine fragwürdige Strategie an. Der Sarg sei erst nach dem Verlassen der Trauergäste versenkt worden, um ohne Zeugen den Deckel abzunehmen. Ein Bagger habe dann Erde auf den offenen Sarg geschüttet, wobei die Leiche lediglich mit einer Plastikfolie bedeckt gewesen sei.

Sargdeckel als Sperrmüll entsorgt

Besonders empörend ist die Behauptung, dass der Sargdeckel am folgenden Tag von einem Mitarbeiter zerlegt und im Sperrmüllcontainer für Möbelholz am Innsbrucker Recyclinghof entsorgt worden sei. Ein solcher Vorgang verstößt nicht nur gegen alle Formen der Pietät, sondern könnte auch gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen.

Der verantwortliche Bestattungsunternehmer, Markus Floßmann, weist die Vorwürfe entschieden zurück: „Die Verstorbene ist regelkonform beigesetzt worden, und es befindet sich ein Meter Erde über dem Sarg. Mehr gibt es nicht zu sagen“, teilt er ORF Tirol mit.

Der Informant hat bereits Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Störung der Totenruhe erstattet. Bei einer Verurteilung könnten dem Bestattungsunternehmer Geldstrafen von bis zu 36.000 Euro drohen. Nach österreichischem Recht muss ein Erdbestattungsgrab eine Ruhefrist von mindestens 10 Jahren einhalten, und Veränderungen dürfen nur durch eine ordnungsgemäße Exhumierung erfolgen.

