Inputs für die Grazer Innenstadt: Umfangreiche Wunschliste für die Zukunft der City

Die Grazer Innenstadt: Ein zentraler Anlaufpunkt mit Herz und Ideen

GRAZ. Die Liebe der Grazerinnen und Grazer zu ihrer Innenstadt wird deutlich durch die Vielzahl an Vorschlägen für eine nachhaltige und lebenswertere Zukunft. Die Redaktion von MeinBezirk hat eine Vielzahl an Ideen und Verbesserungsvorschlägen gesammelt, die in diesem Artikel vorgestellt werden. Die Rückmeldungen zeigen, dass die Bürger ein aktives Interesse an der Gestaltung ihres urbanen Lebensraums haben.

Mehr Grün und mehr Schatten



Eine der häufigsten Forderungen kommt von Sylvia Wilfling, die zwar nicht direkt in Graz lebt, aber viele Jahre hier gearbeitet hat. Sie äußert den Wunsch nach „mehr Grünflächen, Sitzgelegenheiten und vor allem schattenspendenden Strukturen für den Winter.“ Ein zusätzlicher Wasserspender-Brunnen wäre eine willkommene Bereicherung für den öffentlichen Raum.

Anneliese Schantl wiederum träumt von einer Herrengasse und einem Hauptplatz, die mit Bäumen geschmückt sind, ähnlich wie es in Barcelona der Fall ist. Sie hebt hervor, dass im Lendviertel bereits großartige Ergebnisse erzielt wurden. Auch der Jakominiplatz sollte ihrer Meinung nach mehr schattenspendende Elemente erhalten. Kräftig fügt sie hinzu: „Wir haben bereits eine wunderschöne, lebenswerte Stadt. Ich lebe seit 45 Jahren hier und beobachte mit Freude die positiven Veränderungen.“

Fußgängerzonen ohne Fahrräder



Der Radverkehr in der Innenstadt ist ein polarisiertes Thema. Aus einem Artikel von MeinBezirk geht hervor, dass Immobilienmakler Josef Podlesnik die Entfernung des Radständers am Ende der Sporgasse anregt. Ein weiterer Leser, Karl Reiter, schlägt vor, zwei der vier Parkplätze vor dem Hotel Erzherzog Johann in Radabstellplätze umzuwandeln, um die Radparksituation zu verbessern.

Anders sieht es Alfred Gradl: Er fordert, dass Radfahrer aus allen Fußgängerzonen entfernt werden sollten, um die Bedeutung dieser Bereiche zu wahren. Er plädiert für eine stärkere Überwachung der Radfahrer und fordert, rücksichtsloses Verhalten zu bestrafen, auch wenn dies angesichts der fehlenden Kennzeichnung schwierig sei.

Die Meinung von Wolfgang Fallsorger ist klar: „Fahrräder raus aus der Herrengasse und dem Hauptplatz!“ Er fordert auch eine zentrale Lösung für Parkmöglichkeiten und ein strenges Vorgehen gegen Verkehrsverstöße.

Isabella P. bemängelt, dass oft nur auf die Radfahrer Rücksicht genommen wird. Sie wünscht sich mehr Bäume sowie bessere Toilettenanlagen. Die neuen, schattigen Sitzgelegenheiten in der Nähe des Hauptplatzes spricht sie hingegen positiv an.

Bunter Ideenmix



Neben den Hauptthemen gibt es zahlreiche weitere Anregungen. Leser Manfred Mock kritisiert das Abstellen von Autos und die Installation „nutzloser Parkbänke.“ Claudia Ferretti träumt von einem Geschäft für Fischspezialitäten sowie einem Käseladen. Natascha Balkovic vermisst Schließfächer, die bei einem Stadtbummel nützlich wären. Herma Pecher fordert ein kompetentes City-Management und hofft auf positive Veränderungen für die Innenstadt.

