Ins LKH eingeliefert: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall am Weblinger Gürtel

Redaktion Alois Lipp Verkehrsunfall am Weblinger Gürtel: Vier leicht Verletzte. Am Abend des 13. April 2025 ereignete sich im Kreuzungsbereich Weblinger Gürtel/OBI-Kreuzung ein Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und vier Personen leicht verletzt wurden. Gegen 18:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Fahrerin aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag den Weblinger Gürtel stadtauswärts, als sie an der Kreuzung bei grüner Ampel nach Süden abbiegen wollte. Sie folgte den Anweisungen ihrer 17-jährigen Beifahrerin und bog ab, ohne offenbar den Vorrang des entgegenkommenden Verkehrs zu beachten. Kollision durch Missachtung des Vorrangs In der Folge kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 59-jährigen Frau aus Graz gelenkt wurde. Diese war mit ihrem 63-jährigen Ehemann auf dem Beifahrersitz in Richtung Puntigam unterwegs. Der Zusammenstoß führte dazu, dass beide Fahrzeuge über die Kreuzung geschleudert wurden und schwer beschädigt wurden. Ein drittes Fahrzeug, gelenkt von einem 17-jährigen aus Deutschlandsberg, wurde lediglich seitlich gestreift, blieb jedoch unverletzt. Die verletzten Personen, darunter die junge Fahrerin und ihre Beifahrerin sowie das Ehepaar, wurden durch das Rote Kreuz in das LKH Graz gebracht und erhielten ambulante Hilfe. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

