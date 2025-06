Insektengeflüster: Das geheime Leben im Verborgenen

Lesung aus „Insektengeflüster“ mit Dr.in Dominique Zimmermann

Am 24. Juni um 19 Uhr findet in der kleinen galerie des Naturhistorischen Museums eine spannende Lesung statt. Dr.in Dominique Zimmermann, eine Expertin auf dem Gebiet der Entomologie, wird aus ihrem faszinierenden Buch „Insektengeflüster – Über das verborgene Leben auf der Erde“ vorlesen.

Wussten Sie, dass alle Insekten weltweit zusammen ein Gesamtgewicht aufweisen, das größer ist als das Gewicht aller Menschen zusammen? Trotz ihrer winzigen Körpergröße sind Insekten unglaublich zahlreich und haben einen enormen Einfluss auf unsere Ökosysteme. Schätzungen zufolge gibt es etwa 10 Quintillionen (1018) Insekten auf unserem Planeten, was bedeutet, dass für jede Person fast 1,4 Milliarden Insekten existieren.

Insekten spielen eine essentielle Rolle im Ökosystem, indem sie für die Bestäubung von Pflanzen sorgen, organische Materie abbauen und als Nahrungsquelle für viele andere Tierarten dienen. Die Vielfalt und Interaktionen von Insekten sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der biologischen Vielfalt. Trotz ihrer Bedeutung sind sie jedoch in Gefahr, vor allem durch den Verlust von Lebensräumen, den Einsatz von Pestiziden und den Klimawandel. Die Lesung von Dr.in Zimmermann bietet eine hervorragende Gelegenheit, mehr über die Welt der Insekten und die Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, zu erfahren.

Im Rahmen der Ausstellung „Gesichter der Vielfalt“ wird Dr.in Zimmermann nicht nur vorlesen, sondern auch Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte geben, die sich mit dem Erhalt der Insektenpopulationen befassen. Besucher können sich auf eine interaktive Diskussion freuen, in der Fragen zu Insektenbiologie und Naturschutz möglich sind. Diese Veranstaltung richtet sich an Naturinteressierte, Familien und alle, die mehr über die faszinierende Welt der Insekten erfahren möchten.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um mehr über die kleinen Geschöpfe zu lernen, die einen so großen Einfluss auf unser Leben haben. Kommen Sie vorbei, um Einblicke zu gewinnen und die Stimme einer Expertin über das verborgene Leben auf der Erde zu hören. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!





