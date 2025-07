Insider-Tipp: Schloss Poppendorf in der Südoststeiermark!

Das Schloss Poppendorf ist ein prächtiges Bauwerk aus dem 17. Jahrhundert, das besonders durch seine romantische Schlosskapelle im weitläufigen Schlosspark besticht. Der Park zeichnet sich nicht nur durch seine Schönheit aus, sondern auch durch einen alten, beeindruckenden Baumbestand, der eine ruhige und entspannende Atmosphäre schafft.

Ursprünglich strahlt Schloss Poppendorf eine ganz besondere Atmosphäre der Vergänglichkeit aus und zieht all jene Menschen an, die den „Reiz des Außergewöhnlichen“ zu schätzen wissen. Der Charme dieses fast vergessenen Ortes, der wie ein kleines „Märchenschloss“ wirkt, liegt verborgen in der idyllischen Marktgemeinde Gnas in der Südoststeiermark.

Besonders bemerkenswert ist der einzige begehbare Vulkankrater in Österreich, der über den Kaskögerlweg zugänglich ist. Diese Wanderroute führt direkt am Schloss Poppendorf vorbei und bietet erholsame Rastmöglichkeiten in der Schlosstaverne, die sowohl bei Stammgästen als auch bei Tagesbesuchern sehr beliebt ist.

Die Geschichte des Schlosses Poppendorf reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück, zu einer Zeit, in der die ursprüngliche Burg entstanden ist. Der Name stammt von Leutold von Poppendorf, einem Lehensmann der Herren von Wildon. Nach dem Tod von Ulrich von Poppendorf im Jahr 1386, dem letzten lebenden Familienmitglied, erlangte das Schloss den landesfürstlichen Status, was häufige Eigentumswechsel zur Folge hatte.

Im Jahr 1420 erwarb Ulrich Pesnitzer das Schloss, das bis 1468 in Familienbesitz blieb. Im Laufe der Zeit wurde das „Haus zu Poppendorf“ fortlaufend zu einem prunkvollen Schloss umgebaut. Während des Krieges 1605 erlitt das Gebäude erhebliche Schäden, und 1667 begann Ferdinand von Offenheim mit dem vollständigen Neubau, der 1676 von Georg Mersperg vollendet wurde. Um 1720 wurde das Schloss zudem um eine freistehende Kapelle im Schlosspark erweitert.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts verlor das Schloss Poppendorf aufgrund mehrerer Besitzerwechsel zunehmend an Bedeutung und verfiel bis in die frühen 1900er Jahre. 1926 wurde es jedoch vor dem völligen Verfall gerettet und umfassend renoviert sowie restauriert. Ab 1950 wurden Teile des Guts parzelliert und die einzelnen Grundstücke verkauft. Heute befindet sich Schloss Poppendorf in Privatbesitz und wird nicht nur als Wohnsitz genutzt.

Im Jahr 1971 fand selbst ein legendäres Musikfestival am Pfingstwochenende auf dem Schlossgelände statt, und auch heute werden regelmäßig verschiedene Veranstaltungen organisiert, die Besucher anziehen.

Für Ihren Besuch stehen ausreichende Parkmöglichkeiten vor dem Schloss zur Verfügung.

Für weitere Informationen zu unvergesslichen Feierlichkeiten und Veranstaltungen, Hochzeitsfotos sowie zur Übernachtung (Mai – Oktober) besuchen Sie die Homepage des Schlosses.

Kontakt:

Schloss Poppendorf

8342 Gnas

Tel: +43 3151 2555

Mail: [email protected]

www.schlosspoppendorf.at