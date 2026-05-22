Insolventes Hafenprojekt Korneuburg: Stadt zeigt Interesse für strategische Grundstücke

Insolvenz der Projektgesellschaft: Stadt Korneuburg zeigt Interesse am Hafen-Areal

Die für das geplante Signa-Projekt „Hafen Korneuburg“ zuständige Gesellschaft ist insolvent. Im Zuge des Konkursverfahrens soll das Areal verkauft werden.

Die Stadtgemeinde Korneuburg bekundet Interesse an einzelnen Grundstücken des Bereichs „Hafen Korneuburg“, sofern diese zum Verkauf stehen. Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP) betont dabei vor allem das Interesse an „strategischen Flächen“.

Vorstellungen der Stadt zur künftigen Nutzung

Gepp bezeichnet eine Mischung aus Kultur, Freizeit, Arbeit und Wohnen als ideal für das Areal. Ein eigener Stadtteil solle dort nicht entstehen. Für die Entwicklung fordert er einen Mehrwert für die Gemeinde.

Ursprüngliche Pläne der Stadtgemeinde, gemeinsam mit der Signa-Gesellschaft ein eigenes Quartier im Bereich „Hafen Korneuburg“ zu entwickeln, bestehen nicht mehr. Aus Sicht des Bürgermeisters gilt ein bereits vor Jahren entwickelter Masterplan für das Areal weiterhin.

Gemeinsame Entwicklung mit Partnern angestrebt

Die Stadtgemeinde strebt eine gemeinsame Entwicklung des Areals mit einem oder mehreren Partnern an. Für eine Umsetzung auf dem ehemaligen Werft-Areal müsse die Stadt laut Gepp eingebunden sein.

Die Grundstücke im Bereich des ehemaligen Werft-Areals sind derzeit nicht zusammenhängend. Für eine Entwicklung müssen sie zusammengelegt und entsprechend umgewidmet werden.

Bausperre und Konkursverfahren

Für die Insel im Bereich „Hafen Korneuburg“ gilt seit dem Vorjahr eine Bausperre. Für das Festland wurde kürzlich durch einen Gemeinderatsbeschluss ebenfalls eine Bausperre verhängt.

Die Gesellschaft, die zum Signa-Teilkonzern Signa Development Selection AG gehörte, hat am Handelsgericht Wien einen Konkursantrag gestellt. Ihre Verbindlichkeiten betragen laut Creditreform rund 40 Millionen Euro und verteilen sich auf zehn Gläubiger. Die Stadtgemeinde zählt nach Angaben von Bürgermeister Gepp nicht zu diesen Gläubigern.