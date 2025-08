Inspiration Jürgen Klopp: Sturms CL-Gegner Bodø/Glimt agiert ‚wie Liverpool‘

Der SK Sturm trifft im Play-off der UEFA Champions League auf den FK Bodø/Glimt, ein Verein mit einer beeindruckenden Cinderella-Story in der Welt des Fußballs. MeinBezirk hat in Norwegen nachgefragt, was die Grazer dabei erwartet.





GRAZ/BODO. Bodø, die Hauptstadt der norwegischen Provinz Nordland, hat mit über 50.000 Einwohnern den Charakter einer kleinen Stadt. Der örtliche Fußballverein FK Bodø/Glimt war über viele Jahre hinweg nur eine Randnotiz des norwegischen Fußballs. „Die letzten fünf, sechs Jahre sind wie ein Märchen, das kein Ende findet“, beschreibt der norwegische Sportjournalist Freddy Toresen im Gespräch mit MeinBezirk. Nach dem Wiederaufstieg in die höchste norwegische Spielklasse im Jahr 2017 hat sich Bodø/Glimt seit 2020 zu einer dominierenden Kraft im Fußball entwickelt.

In den letzten fünf Jahren wurde Bodø/Glimt viermal Meister und einmal Vizemeister, und die Mannschaft hat an der Conference League sowie der Europa League teilgenommen. Im letzten Jahr scheiterten sie erst im Halbfinale an Tottenham Hotspur, dem späteren Sieger. Bisher ist der Sprung in die UEFA Champions League noch nicht gelungen; in den letzten beiden Jahren scheiterten sie an Dinamo Zagreb und Roter Stern Belgrad im Play-off. Nun trifft SK Sturm auf die Norweger an derselben Stelle. Kein norwegisches Team hat seit 2007 einen Platz in der Champions-League-Gruppenphase gesichert.

Sturm als „schwerstmöglicher Gegner“



Für Bodø/Glimt wird der SK Sturm als der schwierigste Gegner in diesem Play-off angesehen. „Sturm war der einzige mögliche Gegner, der in der letzten Champions-League-Saison in der Gruppenphase gespielt hat und sechs Punkte holte“, erklärt Toresen. Während SK Sturm am Freitag die neue Ligasaison begann, befindet sich Bodø/Glimt bereits mitten in der norwegischen Liga. Aktuell belegen sie den zweiten Platz, verfügen jedoch noch über ein Nachholspiel. Nach einem holprigen Saisonstart hat sich das Team von Trainer Kjetil Knutsen mit sechs Siegen in Folge zurückgemeldet.

Spielanlage wie Klopps Liverpool



Kjetil Knutsen, der seit 2018 als Cheftrainer tätig ist, hat die Spielweise der Norweger entscheidend geprägt. Sein offensives 4-3-3-System ist sehr ähnlich dem von Liverpool unter Jürgen Klopp, mit viel Tempo und einer hohen Intensität. „Die Stärke des Teams liegt in der Geschlossenheit“, betont Toresen weiter. Unter den Schlüsselspielern befindet sich Mittelstürmer Kasper Høgh, der mit 13 Toren in der Liga auf sich aufmerksam macht. Die Grazer müssen sich jedoch vor dem gesamten Kollektiv in Acht nehmen.

Kunstrasen und intensives Training



Bodø/Glimt profitiert außerdem von ihrem besonderen Heimvorteil: dem Kunstrasen, der sich aufgrund der geografischen Lage nördlich des Polarkreises als vorteilhaft erweist. Ihre Trainingsmethoden, oft extrem intensiv, sind ein weiterer Aspekt, der sie von anderen Mannschaften unterscheidet. SK Sturm hat allerdings ähnliche Spielansätze, so setzen sie ebenfalls auf Tempo und Pressing. Trainer Jürgen Säumel zeigte sich nach der Auslosung optimistisch: „Wir wissen, dass starke Teams auf uns warten. Wir sind bereit, alles zu geben und uns bestens vorzubereiten.“

Wird es dem SK Sturm gelingen, die Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League zu sichern?

