Installation: Meditative Klangerfahrung im Brunnenhof der Stadtpfarre

Installation

Meditatives Klangerlebnis im Brunnenhof der Stadtpfarre

  • 7. August 2025, 12:53 Uhr

Redaktion

Andreas Strick

Die Geräusche eines Bahnhofs kombiniert mit der Musik eines Saxophons werden zur musischen Kulisse der Klanginstallation "Haltezeit" der Künstlerin Lino Leum, die im August im Brunnenhof zu erleben ist.

3Bilder

Ein besonderes Klangerlebnis erwartet die Gäste am 16. und 17. August im Brunnenhof der Stadtpfarre Graz: Die Künstlerin Lino Leum präsentiert ihre Installation „Haltezeit“.

Dort wird das Publikum zwischen 14 und 18 Uhr in eine Welt positiven Klangs und meditativer Ruhe entführt, die im Herzen der Grazer Innenstadt stattfindet.

Bahnhofsgeräusche als Stilmittel

„Haltezeit“ kombiniert die Klänge internationaler Bahnhöfe mit der Melodie eines Saxophons, um eine einzigartige akustische Reise zu erzeugen. Die Installation soll den hektischen Alltag vergessen lassen und den Gästen die Möglichkeit bieten, die Momente des Wartens und des Innehaltens bewusst zu erleben.

Lino Leum (Ina Thomann) studiert an der Kunstuniversität Graz und arbeitet aktuell an ihrer Doktorarbeit.

Lino Leum, auch bekannt unter ihrem bürgerlichen Namen Ina Thomann, forscht an der Kunstuniversität Graz im Bereich performativer Klanginstallationen und untersucht „Kompositionen von langer Dauer“.

