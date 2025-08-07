Installation: Meditative Klangerfahrung im Brunnenhof der Stadtpfarre

Installation
Meditatives Klangerlebnis im Brunnenhof der Stadtpfarre
Ein besonderes Klangerlebnis erwartet die Gäste am 16. und 17. August im Brunnenhof der Stadtpfarre Graz: Die Künstlerin Lino Leum präsentiert ihre Installation „Haltezeit“.
Dort wird das Publikum zwischen 14 und 18 Uhr in eine Welt positiven Klangs und meditativer Ruhe entführt, die im Herzen der Grazer Innenstadt stattfindet.
Bahnhofsgeräusche als Stilmittel
„Haltezeit“ kombiniert die Klänge internationaler Bahnhöfe mit der Melodie eines Saxophons, um eine einzigartige akustische Reise zu erzeugen. Die Installation soll den hektischen Alltag vergessen lassen und den Gästen die Möglichkeit bieten, die Momente des Wartens und des Innehaltens bewusst zu erleben.
Lino Leum, auch bekannt unter ihrem bürgerlichen Namen Ina Thomann, forscht an der Kunstuniversität Graz im Bereich performativer Klanginstallationen und untersucht „Kompositionen von langer Dauer“.
