Integrationshaus: Wiener Flüchtlingsball im Rathaus – „Weil es dazugehört“

Mit dem 31. Wiener Flüchtlingsball setzt das Integrationshaus erneut ein starkes Zeichen für eine offene, solidarische Gesellschaft – ganz nach dem Motto von Willi Resetarits: „Weil’s g’mocht g’hört!“

WIEN/INNERE STADT. Am 5. April 2025 findet im Wiener Rathaus die 31. Ausgabe des Wiener Flüchtlingsballs statt, eine Veranstaltung, die seit 1995 für Vielfalt, gesellschaftlichen Zusammenhalt und interkulturellen Austausch steht. Dieser Ball ist nicht nur ein gesellschaftliches Event, sondern auch ein Ausdruck des sozialen Engagements und der Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft, besonders in einer Zeit, in der politische Debatten über Migration und Asyl virulent sind.

Organisiert vom Verein Projekt Integrationshaus, soll der Ball einem nicht nur Raum zur Feier bieten, sondern auch auf die Herausforderungen aufmerksam machen, denen Geflüchtete gegenüberstehen. „Geflüchtete haben zunehmend mit rechtlichem und sozialem Druck zu kämpfen. Die langen Wartezeiten auf Asylentscheidungen und soziale Kürzungen schmälern ihre Perspektiven“, erklären die Geschäftsführer des Integrationshauses, Susanne Lettner und Martin Wurzenrainer. „Doch der Flüchtlingsball zeigt, dass Integration möglich und gewollt ist.“

Willi Resetarits-Preis wird verliehen



Ein Höhepunkt des Abends ist die Verleihung des Willi Resetarits-Preises, der dieses Jahr zum zweiten Mal vergeben wird. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis ehrt Künstlerinnen und Künstler, die sich in ihrem Schaffen für ein friedliches Miteinander und kulturelle Vielfalt engagieren. Er trägt den Namen des 2022 verstorbenen Musikers und Menschenrechtsaktivisten Willi Resetarits, der als Gründer des Integrationshauses großen Einfluss auf die Förderung von Geflüchteten hatte.

Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine Jury von Fachleuten aus Kunst und Kultur unter Leitung des Integrationshauses. Die Preisverleihung wird von Stadträtin Verena Kaup-Hasler (SPÖ) und dem ersten Preisträger, Vusa Mkhaya, vorgenommen. Zudem können sich die Gäste auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm freuen. Auf zwei Bühnen sowie einer Open-Air-Disko im Arkadenhof, präsentiert von Radio Superfly, sorgen Künstler unterschiedlichster Genres für ein festliches Klangspektrum.

Das Line-Up umfasst unter anderem:

Die Gewürztraminer (Gypsy Swing)

Nadara Transylvanian Gypsy Band (transsilvanische Klänge)

Nsinsani (kongolesische Rumba)

Mehdi Chamma, Pavel Shalman & Boki Radenkovic feat. Gindin

Jazzmed 4 Life

Für die Tanzstimmung in der Open-Air-Disko sorgen Luis Figueroa, Pezofox und Miss Leema aus Hamburg. Den Auftakt bildet das musikalische Duo Wladigeroff Brothers.

Kein Dresscode

Beim Flüchtlingsball gibt es kein festgelegtes Kleidungsregime – ob elegant, legere Outfits oder traditionelle Gewänder, jede Stilrichtung ist willkommen. Der Ball versteht sich als ein Ort der Begegnung und Freude, wo Menschen unabhängig von Herkunft oder sozialen Status miteinander feiern können.

Tickets und Infos:

Datum: Samstag, 5. April 2025

Ort: Wiener Rathaus

Einlass: ab 20:00 Uhr, Beginn 21:00 Uhr

Tickets: Vorverkauf: 49 Euro (ermäßigt 45 Euro für Studierende und Menschen mit Behinderung, exkl. Bearbeitungsgebühr), Abendkassa: 53 Euro

Die Tickets sind über oeticket, Wien-Ticket, Bank Austria Ticketportal sowie in den Vorverkaufsstellen von Wien-Ticket und allen Bank Austria Filialen erhältlich. Die Erlöse aus dem Ball kommen der wertvollen Arbeit des Integrationshauses zugute, das als Kompetenzzentrum für die Unterstützung und Integration geflüchteter Menschen, Migrantinnen, Kinder und Jugendliche fungiert.

