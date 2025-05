Inter gegen PSG: Wo du das Champions-League-Finale in Wien live verfolgen kannst

Am 31. Mai wird das UEFA Champions League Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain (PSG) in zahlreichen Bars, Pubs und Restaurants in Wien live übertragen. Hier sind die besten Tipps für Fußballfans!

WIEN. Viele Fußballbegeisterte hatten vielleicht erwartet, dass Mannschaften wie Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Liverpool oder der FC Bayern im Finale stehen. Doch das „Finale dahoam“ der Münchener Allianz Arena wird stattdessen ein Duell zwischen den „Nerazzurri“ aus Mailand und den „Les Parisiens“ aus Paris sein.

Das mit Spannung erwartete Match findet am Samstag, den 31. Mai, um 21 Uhr statt. Während PSG keinen österreichischen Spieler in seinen Reihen hat, werden viele Wiener für Marko Arnautović und seine Mailänder Mannschaft die Daumen drücken.

Für diejenigen, die das Spiel nicht zu Hause verfolgen wollen, bietet MeinBezirk eine Liste der besten Locations zum Fußballschauen mit Bier, Burger und weiteren Leckereien.

„Champions Sports Bar“

Die „Champions Sports Bar“ im „Vienna Marriott Hotel“ am Parkring 12A wird ein beliebter Ort für live Übertragungen. Mit 24 Bildschirmen und drei großen Screens bietet es den perfekten Rahmen für das Finale. Reservierungen sind unter 01 5151 88901 oder via E-Mail an [email protected] möglich. Plätze sind schnell ausgebucht, also zögert nicht!

„Billabong Pub“

Im Pub „Billabong“ können Fußballfans europäischen Spitzenfußball in australischer Atmosphäre genießen. Mehrere Screens drinnen und draußen ermöglichen es, das Spiel bequem zu verfolgen. Traditionelle Speisen wie Fish and Chips und Chicken Wings ergänzen das Erlebnis. Für Informationen erreicht ihr den Pub unter [email protected] oder telefonisch unter 01 512 10 08.

„Chelsea“

Im „Chelsea“, einem Kultlokal in den Stadtbahnbögen (8., Lerchenfelder Gürtel/U-Bahnbögen 29–30), finden viele Musikveranstaltungen und Clubnächte statt. Auch die Sportübertragungen sind hier bekannt, und eine Auswahl internationaler Biere sowie schottische Whiskeys ergänzen das Stadionfeeling perfekt. Mehr Infos unter chelsea.co.at.

„Hendricks“

Die „Sky“-Sportsbar „Hendricks“ am Praterstern bietet ein echtes Stadionerlebnis mit einer breiten Getränkeauswahl und leckeren Snacks. Aufgrund der hohen Nachfrage sollten Fans rechtzeitig reservieren, telefonisch unter 0660 800 4114, via WhatsApp oder per E-Mail.

„Leopoldauer Alm“

Das „XXL Restaurant Leopoldauer Alm“ (21., Wagramer Straße 205) zeigt das Finale auf sechs XXL-Flatscreens. Ein Highlight ist das Angebot einer Bauernplatte für vier bis fünf Personen zum Preis von 130 Euro, das einen Getränketower eurer Wahl sowie Jägermeister umfasst. Außerdem wird ein Gewinnspiel mit VIP-Tickets für das Wiener Derby organisiert.

„Charlie P’s“

Bei „Charlie P’s“ in der Währinger Straße 3 am Alsergrund genießen Zuschauer seit 1997 unvergessliche Live-Erlebnisse. Mit mehreren Bildschirmen, gutem Bier und handgemachten Burgern ist dies der ideale Ort für Fußballfans. Kontakt: [email protected] und 01 409 79 23.

Weitere Tipps in Wien

„1516 Brewing Company“ (1., Schwarzenbergstraße 2)

„Flanagans“ (1., Schwarzenbergstraße 1–3)

„T.G.I. Fridays“ (1., Schubertring 13)

„Midi“ (1., Hoher Markt 5)

„Admiral Arena Prater“ (2., Perspektivstraße 141)

„Hendricks Café und Sportsbar“ (2., Bahnhof Praterstern)

„Bergers Bar“ (2., Taborstraße 11b)

„Ascot Admiral Sportsbar“ (3., Invalidenstraße 9)

„The Tube Station“ (3., Löwengasse 51)

„Pointers Vienna Sportsbar“ (4., Resselgasse 5)

„Four Bells – Irish Pub“ (4., Schleifmühlgasse 2)

„The Black Sheep Vienna“ (5., Kettenbrückengasse 7)

„Dublin Irish Pub“ (6. Gumpendorfer Straße 93)

„Laurel Leaf Irish Pub“ (6., Theobalgasse 15)

„Lebemann und Hirn“ (6., Gumpendorfer Straße 34)

„Luckabar“ (6., Grabnergasse 14)

„Lizard Pub & Billiards“ (7., Burggasse 28–32)

„The Duke Pub“ (7., Burggasse 17)

„Shebeen“ (7., Lerchenfelderstraße 45)

„Shamrock“ (7., Kirchengasse 3)

„The Long Hall“ (8., Florianigasse 2)

„Fladerei“ Berggasse (9., Berggasse 12)

„Isaac’s Pub“ (9., Schubertgasse 13)

„Statt-Beisl“ im WUK (9., Währinger Straße 59)

„Austrian Pub“ (11., Guglgasse 11)

„Hawidere“ (15., Ullmannstraße 31)

