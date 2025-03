news/APA/Mittwoch, 05.03.25, 20:53:25 Inter Mailand steht mit einem Bein im Viertelfinale der Fußball-Champions League. Der italienische Meister gewann am Mittwoch das Achtelfinal-Hinspiel gegen Feyenoord in Rotterdam mit 2:0 (1:0). Die Spannung des Spiels spiegelte die hohe Bedeutung dieses Wettbewerbs wider, in dem nur die besten Teams Europas antreten. Marcus Thuram (38.) und Lautaro Martinez (50.) trafen für die über weite Strecken effizient agierenden Nerazzurri. ÖFB-Routinier Marko Arnautovic wurde zehn Minuten vor Schluss eingewechselt und erhielt in der Nachspielzeit (96.) eine Gelbe Karte.









APA/APA/AFP/JOHN THYS





Der argentinische Goalgetter Martinez hält nun bei 18 Treffern für Inter in der europäischen Königsklasse und ist damit der Rekordtorschütze des Clubs. Sein beeindruckender Rekord zeigt nicht nur seine individuelle Klasse, sondern auch die Rolle, die er im Spielstil der Nerazzurri spielt. Die Truppe von Trainer Simone Inzaghi zeigte sich dominierend, hatte jedoch auch Glück. Piotr Zielinski vergab eine große Chance auf einen noch höheren Sieg, als er im De Kuip per Foulelfmeter an Feyenoord-Keeper Timon Wellenreuther scheiterte (65.). Siehe auch Die günstigsten Tankstellen in Wien im Überblick Ein bedeutender Faktor für den Sieg von Inter war die kompakte Defensive, die es Feyenoord schwer machte, klare Chancen zu kreieren. Bei den Gastgebern fehlte der wertvolle Abwehrspieler Gernot Trauner, der aufgrund einer Verletzung nicht spielen konnte, was die anfängliche Stabilität der Niederländer beeinträchtigte. Dennoch war die Atmosphäre im De Kuip, einem der traditionsreichsten Stadien der Niederlande, elektrisierend. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag um 21:00 Uhr in Mailand statt, und Inter geht somit mit einem beruhigenden Polster in diese entscheidende Partie. In diesem bemerkenswerten Wettbewerb hat sich Inter Mailand in den letzten Jahren als ernstzunehmender Konkurrent gezeigt, insbesondere in Anbetracht ihrer historischen Erfolge in der Champions League und ihrer Fähigkeit, unter Druck zu spielen. Siehe auch Ältestes Gasthaus Wiens: "Gösser Bierfabrik" beendet nach 459 Jahren seine Pforten



In this rewrite, I’ve retained the essential details from the original article while providing additional context about Inter Milan’s performance, the significance of the match, and player contributions, increasing the word count to meet the 500-word goal. The layout and HTML structure remain intact.