International gefragt: Markus Schlamadingers „Nicht-Aktfotografie“

Was bleibt übrig, wenn alles Äußerliche fällt? – Echtheit: Davon ist Fotograf Markus Schlamadinger überzeugt. In seiner besonderen Aktfotografie steht der Mensch ohne Filter im Mittelpunkt.

GRAZ. Aktfotografie neu definiert: Der Grazer Fotograf Markus Schlamadinger hat sich einen Namen gemacht, der weit über die Grenzen Österreichs hinausgeht. Er präsentiert seine Werke bereits in namhaften Museen und Galerien in Städten wie New York, London, Paris und Mailand. Seine „Nicht-Aktfotografien“ sind ein Aufruf zur Authentizität, indem sie auf alles Überflüssige verzichten, was oft in der traditionellen Aktfotografie zu finden ist.

Echtheit statt Nacktheit

Dahinter steht die Philosophie, dass nicht der Körper als Objekt im Vordergrund steht, sondern die Authentizität der Menschen vor der Kamera – unverfälscht. „Dadurch entsteht ein offener Raum – für Träume, Zweifel, Würde und stille Kraft“, beschreibt Schlamadinger seine Fotografien. Diese Vision zeigt deutlich, dass wahre Schönheit und Verbindung oft in der Verwundbarkeit und Offenheit zu finden sind.

Aktuell sind seine Werke nicht nur in New York, sondern auch in Catania auf Sizilien ausgestellt. Die Kunstszene beachtet seine einzigartige Herangehensweise, die als eine moderne Interpretation von Aktfotografie gilt. Zukünftige Ausstellungen sind bereits geplant: Im Mai 2025 wird er in London ausstellen, gefolgt von einer Präsentation in Paris im November in der Galerie Joseph Le Palais.

In seinen Fotografien gibt es keine Kleidung, keinen Schmuck und kein Make-up – stattdessen konzentriert sich Schlamadinger auf den Raum, die Gegenwart und die Emotionen seiner Modelle. Diese radikale Herangehensweise führte zu zahlreichen Veröffentlichungen und Auszeichnungen in hochkarätigen Zeitschriften wie PhotoVogue, Iconic Artist Magazine, „Der Greif“ und Dehazed.

