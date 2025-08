Das ist das absolute Highlight in der Vereinsgeschichte des ESV Wels! Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Vereins findet am 22. und 23. August 2025 der 20. Internationale Women’s Weightlifting Grand Prix statt, welches über 110 Teilnehmerinnen aus 15 Nationen anzieht. Die Veranstaltung wird in der ehemaligen Stocksporthalle auf dem Vereinsgelände des ESV Wels in der Flugplatzstraße 8 ausgetragen.

Unter den Athletinnen befindet sich die 18-jährige Quereinsteigerin Leonie Bernhard vom AV Graz, die in der Gewichtsklasse bis 63 kg antreten wird. Sie wird ihren ersten Wettkampf im österreichischen Nationalteam bestreiten. Darüber hinaus wurde sie für die Junioren-Europameisterschaften, die ab dem 28. Oktober 2025 in Tirana, Albanien, stattfinden, nominiert. Bernhard zeigt somit großes Potenzial im Gewichtheben, einem Sport, der sowohl Kraft als auch Technik erfordert.

Zu den internationalen Teilnehmerinnen zählen unter anderem die Vize-Europameisterin der Junioren, Marie Mantaropoulos (Frankreich), sowie die 11. der Olympischen Spiele in Tokio, Clementine Noumbissi. Aus der Schweiz kommen weitere talentierte Athletinnen wie die mehrfache WM- und EM-Teilnehmerin Scheila Meister und Aurelia Rebekka Peterson, die 8. der EM 2025 aus Dänemark. Auch die Ukrainerin Veronika Honcharova (SK VÖEST Linz) wird anwesend sein, die bei der U17-EM 2024 einen respektablen dritten Platz belegte. Zusätzlich wird die gesamte österreichische Nationalmannschaft, unter anderem mit Vici Steiner, in Wels vertreten sein.

Das österreichische Team, geleitet von Nationaltrainerin Victoria Hahn, wird spannende Wettkämpfe bestreiten. Zu den weiteren Mitgliedern des Teams gehören Dr. Paula Zikowsky (Union Lochen), Skye Tappeiner (Vöest Linz), Victoria Steiner (KSV Rum), Alina Novak und Liian Wagnsonner (beide Gitti City Stockerau) sowie Leonie Bernhard (AV Graz). Dies wird ihr erster Wettkampf nach der Sommerpause und verspricht ein hohes Niveau.

Zeitplan für den 20. Internationalen Women’s Weightlifting Grand Prix 2025:

Freitag, 22. August 2025:

Gruppe 1: W40 & W45

Beginn: 09:30 Uhr

Gruppe 2: W35 & W50 & W55

Beginn: 12:30 Uhr

Gruppe 3: Kids & Girls

Beginn: 15:15 Uhr

Gruppe 4: B-Gruppe Kat. 53 kg – 58 kg – 77 kg – 86 kg

Beginn: 16:45 Uhr

Gruppe 5: A-Gruppe Kat. 53 kg – 58 kg – 77 kg – 86 kg

Beginn: 18:45 Uhr

Samstag, 23. August 2025:

Gruppe 6: C-Gruppe Kat. 63 kg – 69 kg – +86 kg

Beginn: 10:30 Uhr

Gruppe 7: B-Gruppe Kat. 63 kg – 69 kg – +86 kg

Beginn: 13:00 Uhr

Gruppe 8: A-Gruppe Kat. 63 kg – 69 kg – +86 kg

Beginn: 15:30 Uhr

Diese Veranstaltung markiert nicht nur ein bedeutendes Jubiläum für den ESV Wels, sondern auch für die Förderung des Frauengewichthebens auf internationaler Ebene. Durch die Teilnahme von Athletinnen aus verschiedenen Ländern wird der Grand Prix ein bedeutendes Ereignis im Kalender der Gewichtheberinnen bilden und die Vielfalt und Stärke im Sport hervorheben.