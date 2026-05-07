Internationale Spitzen-Leichtathletik trifft auf Österreich: St. Pölten bereit für das 18. Liese Prokop Memorial

18. Liese Prokop Memorial bringt internationale Leichtathletik-Elite nach St. Pölten

Am 4. Juni 2026 findet im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten die 18. Auflage des Liese Prokop Memorial statt. Das Freiluft-Leichtathletikmeeting hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bestbesetzten Bewerbe in Österreich entwickelt und gilt als international gefragtes Event.

Für die heurige Ausgabe werden Athletinnen und Athleten aus 26 Nationen und erstmals aus allen Kontinenten erwartet. Österreichische Spitzenkräfte treffen dabei auf starke internationale Konkurrenz.

Meeting mit World-Athletics-Bronze-Status

Das Liese Prokop Memorial verfügt über den World-Athletics-Bronze-Status und ist damit im internationalen Kalender verankert. Meeting-Direktorin ist die frühere Hürdenspezialistin Beate Taylor, die das Meeting gemeinsam mit zahlreichen Sponsoren und mit politischer Unterstützung organisiert.

Sportlandesrat Udo Landbauer (FPÖ) bezeichnet das Meeting als wichtigen Impulsgeber für die Weiterentwicklung des Sportstandorts Niederösterreich. Internationale Sportevents seien aus seiner Sicht starke Visitenkarten für das Sportland Niederösterreich, das moderne Infrastruktur, professionelle Rahmenbedingungen und sportliche Begeisterung auf hohem Niveau biete.

Österreichische Top-Athleten im Mittelpunkt

Bei den Männern steht besonders Lokalmatador Markus Fuchs im Blickpunkt. Der österreichische Rekordhalter über 100 Meter will den Heimvorteil nutzen, um auf dem Weg zur Europameisterschaft in Birmingham schnelle Zeiten zu laufen. Ebenfalls am Start ist Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger.

Bei den Frauen führt Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson aus Laxenburg (Bezirk Mödling) das heimische Aufgebot an. Sie hatte 2025 in St. Pölten einen Heimsieg gefeiert. Über 400 Meter Hürden plant Österreichs schnellste Athletin auf dieser Strecke, Lena Pressler, den Heimvorteil ebenfalls für Top-Leistungen zu nutzen.

Hürden-Spezialistinnen und -Spezialisten mit starker Konkurrenz

Die Hürdenläufer Enzo Diessl und Karin Strametz sorgten bei der letzten Auflage des Meetings für neue nationale Rekorde in ihren Kategorien. Diessl trifft heuer unter anderem auf den U23-Europameisterschaftsdritten Elie Bacari aus Belgien.

Karin Strametz bekommt es über die Hürden mit internationaler Konkurrenz zu tun, darunter mit der jamaikanischen Vizeweltmeisterin von 2022, Britany Anderson.

Premiere für Neo-Österreicherin Christania Williams

Im Sprint der Frauen messen sich die Österreicherinnen Magdalena Lindner, Isabel Posch und Christania Williams mit der U23-Europameisterin Karolina Manasova aus Tschechien. Williams ist gebürtige Jamaikanerin und Neo-Österreicherin. Sie war bei Olympischen Winterspielen in Italien Anschieberin von Katrin Beierl im Zweierbob.

Das Liese Prokop Memorial 2026 ist ihr erster Sommerbewerb für den Österreichischen Leichtathletik-Verband (ÖLV). Williams kündigt an, dass sie sich auf ihre Sprintpremiere für Österreich freue und bereit sei. Im Frühjahr 2026 hatte sie mit Knieschmerzen zu kämpfen.

Nachwuchsarbeit und persönliche Pläne der Meeting-Direktorin

Dem Meeting wird eine Rolle bei der Mobilisierung des sportlichen Nachwuchses zugeschrieben. Meeting-Direktorin Beate Taylor kündigt an, sich diesem Thema in naher Zukunft persönlich verstärkt widmen zu wollen.

Taylor erwartet gemeinsam mit ihrem Mann Christian Taylor Mitte Juni 2026 ihr erstes Kind, der Geburtstermin ist mit 16. Juni angegeben. Sie hofft, dass sich das Meeting für sie zeitlich noch ausgeht. Für den Fall einer früheren Geburt erklärt sie, sie würde dem Team vom Bett aus die Daumen drücken und den Livestream verfolgen. Ihre Funktion als Meeting-Direktorin will sie auch im kommenden Jahr weiter ausüben.