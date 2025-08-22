Internationale Welle der Empörung: Israels umstrittene Baupläne im Westjordanland!

Der Plan zerschlage die „geografische und demografische Einheit des palästinensischen Staates“, erklärte die Palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah am Mittwoch. Der Plan untergrabe zudem die „Aussichten auf die Verwirklichung der Zweistaatenlösung“.

Die Zweistaatenlösung sieht die Gründung eines friedlich neben Israel existierenden unabhängigen Palästinenserstaates innerhalb sicherer, anerkannter Grenzen vor. Die „Teilung“ des Westjordanlands in „isolierte, voneinander getrennte Gebiete“ werde durch die Ausweitung des E1-Projekts zementiert, fügte die Behörde von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hinzu. Diese Gebiete würden somit zu einer Art „echten Gefängnissen“.

Ein dem israelischen Verteidigungsministerium unterstehendes Gremium hatte zuvor den rechtsextremen Plan von Finanzminister Bezalel Smotrich zum Bau des E1-Projekts gebilligt. Die Fläche des Gebiets beträgt rund zwölf Quadratkilometer. Die israelische Regierung hatte in der Gegend bereits in der Vergangenheit Siedlungen errichten wollen, jedoch aufgrund internationaler Proteste davon abgesehen.

Smotrich stellte seinen Plan in der vergangenen Woche vor und begründete diesen mit Ankündigungen mehrerer Länder, einen Palästinenserstaat anerkennen zu wollen. Er sagte: „Diejenigen, die heute einen palästinensischen Staat anerkennen wollen, werden von uns (…) eine Antwort erhalten: in Form von konkreten Tatsachen: Häuser, Stadtviertel, Straßen und jüdische Familien, die ihr Leben aufbauen“.

Mehrere Staaten, darunter:

Frankreich

Großbritannien

Kanada

hatten in den letzten Wochen angekündigt oder in Aussicht gestellt, im September einen Palästinenserstaat offiziell anzuerkennen. Diese Vorstöße wurden von Israel und den USA scharf kritisiert. Die deutsche Regierung ließ in einer Erklärung im Juli wissen, dass dieser Schritt „kurzfristig“ nicht in Frage käme. Außenminister Johann Wadephul (CDU) betonte, Deutschland setze weiterhin auf „eine verhandelte Zweistaatenlösung“. Die Anerkennung eines palästinensischen Staates stehe damit „eher am Ende des Prozesses“. Auch Österreich beabsichtigt nicht, sich der avisierten Anerkennungswelle anzuschließen.

Zu der geplanten Ausweitung jüdischer Siedlungen im Westjordanland äußerte sich der deutsche Vize-Regierungssprecher Steffen Meyer folgendermaßen: „Diese verstößt gegen das Völkerrecht und erschwert eine Zweistaatenlösung“.

Die Vorstellung von Smotrichs Plan hatte bereits in der vergangenen Woche heftige internationale Kritik ausgelöst. UN-Generalsekretär António Guterres warnte, der Plan bedrohe die Zweistaatenlösung und forderte von Israel die „unverzügliche Einstellung“ aller Siedlungsaktivitäten. Auch der italienische Außenminister Antonio Tajani bezeichnete die Entscheidung Israels, neue Siedlungen im Westjordanland zu errichten, als „inakzeptabel“ und trat vehement für die Zweistaatenlösung ein.

Der britische Außenminister David Lammy merkte an, dass das Siedlungsprojekt „einen palästinensischen Staat in zwei Teile spalten“ würde und ein „eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht“ sei. König Abdullah II. von Jordanien verurteilte die Baupläne und betonte, dass „die Zweistaatenlösung der einzige Weg zu einem gerechten und umfassenden Frieden“ sei.

Aviv Tatarsky von der israelischen NGO Ir Amin, die sich mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt in Jerusalem befasst, bezeichnete das grüne Licht für das Projekt als Beweis, wie entschlossen Israel sei, das zu verfolgen, was Minister Smotrich als strategisches Programm zur Beerdigung der Möglichkeit eines palästinensischen Staates ansieht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung im Westjordanland und die damit verbundene internationale Reaktion auf die Pläne der israelischen Regierung von großer Bedeutung für die Zukunft des Friedensprozesses im Nahen Osten sind. Solche Maßnahmen könnten die Bemühungen um eine friedliche Lösung des Konflikts weiter erschweren.