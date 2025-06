Internationaler A-Cappella-Wettbewerb: vokal.total – Ein Festival der Stimmen in Graz

Wenn in der Grazer Innenstadt im Juli an jeder Ecke Beatboxer zu hören sind oder spontane A-cappella-Ständchen das Stadtbild prägen, findet das internationale A-cappella-Festival „vokal.total“ statt!

GRAZ. Vom 15. bis 19. Juli 2025 wird sich Graz erneut in die europäische Hauptstadt der A-cappella-Kunst verwandeln.

Das Festival hat sich seit mehr als 20 Jahren als fester Bestandteil des steirischen Kulturkalenders etabliert. Es bringt jährlich Musiker und Liebhaber aus aller Welt zusammen, die eine große Leidenschaft für Musik ohne Instrumente teilen. Die menschliche Stimme steht dabei im Mittelpunkt und wird in all ihren Facetten gefeiert. Im einzigartigen Ambiente des Dom im Berg, einer beeindruckenden Location im Grazer Schlossberg, treten harmonische Ensembles, energetische Beatboxer und innovative Loop-Künstler auf. „vokal.total“ bietet somit eine Plattform für jeden Musikgeschmack.

Im Zentrum des Festivals stehen Wettbewerbe in sechs Kategorien: Unplugged, Pure, Augmented, Mic’d Choir, Beatbox Battle und Loop Battle. Hier treffen sich internationale Ensembles, Chöre und Beatboxer, um sich im freundschaftlichen Wettbewerb zu messen und sowohl Publikum als auch Jury zu beeindrucken. Begleitend zu den hochkarätigen Wettbewerben gibt es zahlreiche öffentliche Konzerte und Auftritte an verschiedenen Orten in Graz, bei denen die Künstler ihre Leidenschaft für die A-cappella-Musik präsentieren können.

Das Festival ist jedoch mehr als nur ein Wettkampf. „vokal.total“ fördert den Austausch und das Miteinander. In Workshops und Coachings haben sowohl Teilnehmer als auch musikinteressierte Gäste die Möglichkeit, von renommierten Profis zu lernen. Die angebotenen Workshops reichen von Beatboxing-Techniken über Gesangstherapie bis hin zu schnellem A-cappella-Arrangieren. Hier findet jeder Musikliebhaber etwas Passendes.

Für Festivalbesucher und A-cappella-Fans aus Nah und Fern bietet „vokal.total“ nicht nur herausragende Musik, sondern auch ein besonderes Gemeinschaftserlebnis. Freundschaften werden geknüpft, Ideen ausgetauscht und neue künstlerische Wege entdeckt. Zudem gibt es jede Menge Spaß bei den beliebten Abendveranstaltungen, wie der „vokal.total.party“, die das Festival stimmungsvoll abrunden.

Vom 15. bis 19. Juli 2025 wird Graz zum Treffpunkt der internationalen A-cappella-Szene. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieses einzigartigen Festivals zu sein und sich von der Kraft der menschlichen Stimme verzaubern zu lassen – ganz ohne Instrumente, aber mit umso mehr Emotionen, Energie und Kreativität!

Für weitere Informationen über das Programm, die Workshops und die Tickets besuchen Sie bitte: www.vokaltotal.at

Weitere Veranstaltungen der internationalen vokal.total-Wettbewerbswoche:

Murschreierei und Unplugged

Augmented und Karaoke

Loop & Beatbox Battle und vokal.total-Party

Pure und Beatbox Showcase

Mic`d Choir, Winners Concert und Team Battle