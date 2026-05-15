Internationaler Andrang: Wiener ESC-Pubquiz bringt Eurovision Fans aus aller Welt zusammen

ESC-Pubquiz in Wiener Pub lockt internationale Fans an

Im Crossfields Australian Pub in Wien treffen sich ESC-Fans zu speziellen Pubquiz-Abenden rund um den Eurovision Song Contest. Für das jüngste Quiz kamen 18 Teams in das Lokal, das als Eurofan Café Teil des ESC-Rahmenprogramms ist.

Das Crossfields fungiert dabei als offizieller Pate für das ESC-Teilnehmerland Australien und ist nach Angaben der Lokalbetreiberin Karoline Klezl täglich Anlaufstelle für australische Fans. Für das Public Viewing des ESC-Finales am Samstag ist das Pub bereits ausreserviert, ein Großteil der Gäste soll aus dem Ausland kommen.

Eurofan Café und zweiter Quiz-Abend

Bereits am Montag vor dem aktuellen Termin fand im Crossfields Australian Pub ein ESC-Pubquiz statt. Wegen des Erfolgs dieses ersten Abends wurde kurzfristig ein zweiter Quiz-Termin organisiert. Das Pub ist Teil des offiziellen ESC-Rahmenprogramms und agiert als Eurofan Café.

Laut Angaben im Umfeld des Patenlandes liegen die Quoten für Australien beim Eurovision Song Contest derzeit auf Platz zwei. Für das Public Viewing des Finales wird im Lokal damit gerechnet, dass rund 70 Prozent der Gäste internationale Fans sind.

Teilnehmende Teams aus mehreren Ländern

Unter den 18 Teams des ESC-Pubquiz sind mehrere Gruppen aus dem Ausland vertreten. Kyra und ihre Freunde aus Deutschland nahmen sowohl am ersten als auch am zweiten Quiz-Abend teil und hatten die Veranstaltung über die Website des Eurofan Café entdeckt.

Aus den Niederlanden sind Sascha und Jerry angereist, die den Eurovision Song Contest bereits seit vielen Jahren verfolgen und nach eigenen Angaben 15-mal live in der austragenden Stadt waren. Sie waren schon vor zehn Jahren in Wien und freuen sich darüber, wieder in der Stadt zu sein. Beim diesjährigen ESC drücken sie Finnland und Australien die Daumen und betonen, dass es ihnen vor allem um die Musik und eine gute Zeit gemeinsam mit anderen geht.

Rebecca und Serena kamen eigens aus Australien für das ESC-Pubquiz nach Wien. Sie stießen über Social Media auf Pub und Quiz. Während des Abends hängen im Lokal kleine Australien-Flaggen, es wird landestypisches Essen serviert. Serena beschreibt die Quizfragen als extrem schwer. Rebecca sagt, dass sie sich mit ihrer Begleitung im Crossfields Australian Pub wie zu Hause fühlt.

Ablauf und Regeln des ESC-Pubquiz

Beim ESC-Pubquiz müssen die Teams insgesamt zehn Fragen beantworten. Für jede Frage bleibt nur wenige Minuten Zeit. Handys sind streng verboten; wer beim Benutzen erwischt wird, wird disqualifiziert.

Der Quizmaster stellt jede Frage nacheinander auf Englisch und auf Deutsch. Nach der zehnten Frage werden die ausgefüllten Fragebögen eingesammelt. Als Preise winken ein offizielles Eurovision-Kochbuch und australisches Bier.

Deutsches Team gewinnt alle Fragen

Als Gewinner-Team des ESC-Pubquiz werden Michael und Philip aus Deutschland gekürt. Sie beantworten alle zehn Fragen richtig. Michael verfolgt den Song Contest nach eigenen Angaben seit 1998 und bezeichnet sich als sehr großen Fan.

Als Favoriten im aktuellen ESC-Jahrgang nennen Michael und Philip Finnland. Michael betont, dass sie den Wettbewerb vor allem wegen des Gemeinschaftsgefühls und der gemeinsam gefeierten Musik schätzen. Sein gewonnenes Bier teilt er mit den Tischnachbarn, um gemeinsam anzustoßen.