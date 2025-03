Internationaler Frauentag: QuFo verbindet Queerness mit Feminismus

Die Queer-feministische Organisation Graz (QuFO) verfolgt das ambitionierte Ziel, das Angebot und die Vernetzung für queere Personen in Graz signifikant zu erweitern. Hier finden Sie Informationen über den Verein, bevorstehende Events und einen Einblick in das Gespräch mit Eli Miro Ribes, einem Vorstandsmitglied.

GRAZ. Graz ist bereits Heimat einer Vielzahl von Angeboten für die queere Gemeinschaft, aber engagierte Mitglieder der queer-feministischen Szene sahen ein Potenzial für mehr. Aus dieser Sichtweise wurde QuFO ins Leben gerufen, eine Organisation, die bestehende Angebote vertieft und neue Möglichkeiten der Vernetzung schafft. Zu den Partnerorganisationen zählen unter anderem queer@hochschulen, Ravenbogen, T-Kränzchen, Trans-Femme Fatale und awaGraz.

Mehr als nur Party

Das Programm des Vereins umfasst eine Vielzahl an Veranstaltungen, darunter Partys, Stammtische, Ausstellungen, Tanzkurse, Basteltage und Rollenspielabende (RPG-Treffen). Diese Aktivitäten schaffen Safer Spaces (geschützte Räume), in denen sich queere Personen austauschen, neue Freundschaften schließen und einfach Spaß haben können. Zudem wird mit der Kinoreihe „QUEENO” ein Raum für Diskurs eröffnet. In Zusammenarbeit mit dem Filmzentrum im Rechbauerkino werden Filme zu queeren und feministischen Themen gezeigt, gefolgt von Podiumsdiskussionen, die den Austausch fördern.

„Gelandet“ ist QuFO, wie es auf der Vereinswebsite so schön heißt, vor etwa einem Jahr. Anlässlich des Internationalen Frauentags sprachen wir mit Eli Miro Ribes, einem der Vorstandsmitglieder.

Wie ist es zur Entstehung von QuFO gekommen?

QuFO entstand aus dem Wunsch heraus, das bestehende Angebot für queere Menschen in Graz zu erweitern. Vor rund einem Jahr setzten wir uns zusammen und analysierten die lokale Situation: Welche Angebote gibt es bereits, und wo fehlt es? Unsere erste Veranstaltung, die schwungvolle Party QueerresistDance im Literaturhaus, erhielt überwältigend positive Resonanz und bestärkte uns in unserem Vorhaben.

Was war euch im Rahmen der Gründung besonders wichtig?

Feminismus spielte eine zentrale Rolle, da oft queere Themen und feministischer Aktivismus als getrennt betrachtet werden. Bei QuFO streben wir an, diese beiden Bewegungen zu vereinen und uns gegenseitig zu unterstützen.

Was war das Highlight, das Vernetzung geschaffen hat?

Besonders hervorzuheben sind die Diskussionsrunden nach unseren Filmvorführungen in der Reihe QUEENO. Bei einer der letzten Veranstaltungen diskutierten wir über Religion, Kirche und Queerness mit einem queerem evangelischen Pfarrer und einer katholischen Pastoralreferentin. Die Offenheit und das Engagement beider Seiten zeigten uns die Wichtigkeit solcher Dialoge.

Wie soll sich die queere und queer-feministische Szene in Graz entwickeln?

Wir wünschen uns ein diversifizierendes Netzwerk, in dem queere Personen sich sicher und akzeptiert fühlen. Es ist essenziell, dass jeder Raum bietet, um offen zu sein und sich nicht verstecken zu müssen.

Ihr werdet auch auf der Demo zum Internationalen Frauentag vertreten sein. Mit welcher Botschaft geht ihr auf die Straße?

Unter dem Motto Feminismus rettet die Welt werden wir für einen Feminismus eintreten, der alle inkludiert, insbesondere auch queere Personen.

Interesse an QuFO und neuem Engagement? Wie kann man mitmachen?

Neue Mitglieder sind immer willkommen! Interessierte können uns über unsere Social-Media-Kanäle oder per E-Mail kontaktieren. Oder besucht einfach eines unserer kommenden Events!

Save the Date – Veranstaltungen im März mit QuFO

8.3. : Demo zum Weltfrauentag mit Redebeitrag von QuFO.

: Demo zum Weltfrauentag mit Redebeitrag von QuFO. 11.3. : Nächster Termin der Filmreihe QUEENO , diesmal mit Grüne Tomaten . Diskussionsrunde im Anschluss mit der Grazer Supportgruppe Mutausbruch.

: Nächster Termin der Filmreihe , diesmal mit . Diskussionsrunde im Anschluss mit der Grazer Supportgruppe Mutausbruch. 16.3. : Chalk Back am Hauptplatz – Fokus auf Queerfeindlichkeit in der Öffentlichkeit.

: Chalk Back am Hauptplatz – Fokus auf Queerfeindlichkeit in der Öffentlichkeit. 23.3. : Nächstes RPG-Treffen für Rollenspiel-Fans.

: Nächstes RPG-Treffen für Rollenspiel-Fans. 29.3.: QueerresistDance – eine Schwungvolle Party mit Kultur und Tanz im Literaturhaus.

Für weitere Informationen zu Events und Aktivitäten folgen Sie bitte unserem Newsletter, der Vereinswebsite oder besuchen Sie uns auf Facebook und Instagram.