Internationaler Kinderkrebstag am 15. Februar: Leukämie als häufigste Krebserkrankung bei Kindern

Der Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ ruft zur Typisierung auf und bietet kostenlose Typisierungssets an

Leukämie (Blutkrebs) ist die häufigste Krebserkrankung bei Kindern bis 14 Jahren. Jährlich erkranken in Österreich durchschnittlich 76 Kinder und Jugendliche an Leukämie. Bei akuter Leukämie haben die Betroffenen ohne rechtzeitige Diagnose und Therapie oft nur noch 3 Monate Lebenszeit. Wenn Leukämie bei Kindern frühzeitig erkannt wird, liegt die Überlebenschance bei 95 %. Für Leukämie-Patienten, die nicht auf eine Chemotherapie reagieren, stellt eine Stammzelltransplantation die einzige Option für das Überleben dar. Anlässlich des internationalen Kinderkrebstages am 15. Februar ruft der Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ alle Menschen im Alter von 17 bis 45 Jahren zur Typisierung auf, um als potenzielle Lebensretter zu fungieren.

Stammzellspenden retten Leben

„Die Transplantation gesunder Spender-Stammzellen kann für Leukämie-erkrankte Personen die einzige Überlebenschance darstellen“, erklärt Susanne Marosch, Obfrau von Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich. Allerdings finden sich nicht immer geeignete Spender in der weltweiten Stammzelldatenbank, da spezifische genetische Merkmale zwischen Spender und Empfänger übereinstimmen müssen. „Je mehr Menschen sich hinsichtlich ihrer relevanten genetischen Merkmale typisieren lassen und somit als mögliche Spender zur Verfügung stehen, desto höher ist die Chance, dass Leukämie-Patienten einen passenden Spender finden“, so Marosch.

Typisierung durch einfachen Wangenabstrich: „Geben für Leben“ versendet kostenlose Typisierungssets

Alle Personen zwischen 17 und 45 Jahren, die an keinen schwerwiegenden oder chronischen Erkrankungen leiden, können sich typisieren lassen. Die Typisierung erfolgt leicht durch einen Wangenabstrich, der mit einem Wattestäbchen durchgeführt und anschließend im Labor ausgewertet wird.

Der Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ verschickt auf Anfrage kostenlose Typisierungssets, mit denen der Wangenabstrich bequem von zu Hause aus durchgeführt werden kann. Ein vorfrankiertes Rücksendekuvert ist ebenfalls enthalten, um den Aufwand für potenzielle Spender so gering wie möglich zu halten.

Erfahren Sie, wie Sie das kostenlose Typisierungsset anfordern können, sowie weitere Informationen zur Stammzellspende und Möglichkeiten der Unterstützung von „Geben für Leben“ sowie Leukämie-Betroffenen unter: www.gebenfuerleben.at