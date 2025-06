Interview mit dem Organisator: Usi-Fest – „Ein Fußballspiel auf einem Bierdeckel“

Am Freitag findet in Graz zum 38. Mal das Usi-Fest auf dem Universitätssportgelände Rosenhain statt. Hannes Schalk ist seit fast 30 Jahren verantwortlich für die Organisation dieses größten Studierendenfestes Europas. Im Gespräch mit MeinBezirk gibt er Einblicke in die Herausforderungen und die Vorbereitungen, die einem solchen Event vorausgehen, sowie die Parallelen zu Sportgroßereignissen.

GRAZ. Am 13. Juni wird Graz wieder zum Hotspot für Studierende, wenn das 38. Usi-Fest im Rosenhain startet. Mit mehr als 20.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern ist es das größte Event dieser Art in Europa. Hannes Schalk, Geschäftsführer der Uni-Events GmbH, hat seit 28 Jahren die Fäden im Hintergrund in der Hand. Neben dem Usi-Fest organisiert er jährlich etwa 15 Veranstaltungen im Zusammenhang mit Universitäten. Kurz bevor das Festival beginnt, tauschte sich Schalk mit MeinBezirk beim Business-Lunch aus und sprach über die monatelange Planung, seine positiven Erfahrungen sowie die Herausforderungen im modernen Event-Management.

Wie ist die geschäftliche Verbindung zur Uni Graz?

Hannes Schalk: Wir operieren unabhängig, kooperieren aber eng mit der Universität. Seit 28 Jahren bin ich Partner der Karl-Franzens-Universität und habe einen langfristigen Vertrag für das Usi-Fest.

Die Pandemie hat das Fortgehverhalten vieler verändert, inwieweit merken Sie das?

In Gesprächen mit Kollegen, vor allem aus dem Discobereich, wird deutlich, dass der Lockdown einen starken Einschnitt in das soziale Leben vieler junger Menschen hinterlassen hat. Wie ein Kollege bemerkte: „Die neue Generation wird das Weggehen erst wieder lernen müssen.“ Das Usi-Fest hat jedoch einen einzigartigen Charakter; es findet nur einmal jährlich statt und zieht die Leute an. Diese Einzigartigkeit trägt zur starken Nachfrage bei.

Das Thema Sicherheit ist bei Veranstaltungen in den letzten Jahren immer präsenter geworden, wie nehmen Sie diese Entwicklung wahr?

Für mich als Veranstalter steht Sicherheit an oberster Stelle. Die Anfangszeiten und Sicherheitsstandards sind nicht mehr vergleichbar. Wir arbeiten mit zwei spezialisierten Sicherheitsdiensten – ein Außen- und ein Innenteam – die bereits bei großen Veranstaltungen wie der Formel 1 oder im Stadion Liebenau tätig sind. Dies garantiert einen professionellen und sicheren Ablauf.

In den letzten Jahrzehnten ist auch die Anzahl der Nachbarn gestiegen, wie ist hier das Verhältnis?

Die Resonanz unter den Anwohnern ist gemischt. Einige unterstützen das Fest mit dem Argument, dass es nur einmal im Jahr stattfindet, während andere unter dem Lärm leiden. Daher haben wir eigens ein Soundsystem entwickelt, das auf Schallwellenoptimierung ausgelegt ist. Die Platzierung der Bühnen erfolgt strategisch, um die Lärmbelästigung zu minimieren und ein harmonisches Verhältnis zu den Anwohnern zu gewährleisten. Man könnte sagen, wir spielen ein Fußballspiel auf einem Bierdeckel und müssen jede Bewegung berücksichtigen.

Wie groß ist das Team hinter den Kulissen und wann beginnt die Vorbereitung?

Insgesamt sind beim Fest über 300 Personen im Einsatz. Das Kernteam besteht jedoch nur aus fünf Mitgliedern. Die Vorbereitung beginnt direkt nach dem Fest, wenn die Nacharbeiten abgeschlossen sind, und geht in den Herbst über, wenn wir die nächsten Schritte für das nächste Event planen.

Sie sind eine eigenständige GmbH; sind die Feste trotz des Aufwands auch rentabel?

Ja, es ist zwingend notwendig, ein positives Ergebnis zu erzielen, da wir keine Subventionen beziehen. Ein wichtiger Teil besteht darin, Sponsoren zu gewinnen, die uns unterstützen. Das Usi-Fest hat mittlerweile ein Ausmaß erreicht, das ohne Partner kaum möglich wäre. Dank langfristiger Partnerschaften, die im Laufe der Jahre gewachsen sind, sind wir in der Lage, dieses Event zu realisieren.

Über die letzten 20 Jahre ist das Usi-Fest stetig gewachsen, wenn Sie in die Zukunft blicken, gibt es noch Platz, um weiterzuwachsen?

Das Maximum an Wachstum haben wir bereits erreicht. Es geht nicht mehr darum, größer oder schneller zu werden, sondern den Qualitätsanspruch zu wahren und zu verbessern. Ein wichtiges Beispiel ist die Nachhaltigkeit: Vor fünf Jahren wäre ein Pfandsystem unvorstellbar gewesen, heute ist es unerlässlich.

Sie sind jetzt fast drei Jahrzehnte dabei, welche Erinnerungen sind nachhaltig geblieben?

Über die Jahre hat man vieles erlebt, von menschlichen Highlights bis hin zu Enttäuschungen. Jedes Jahr erinnere ich die Gäste daran, nicht in High Heels zu kommen, ihre Hunde daheimzulassen, und die Fundbörse nach dem Fest ist immer ein amüsantes Schauspiel.

Abschließend: Feiert der Chef am Usi-Fest?

Das wäre ein No-Go. Es ist meine Verantwortung, während des Events koordiniere ich alles aus einer zentralen Position und muss im Falle eines Notfalls umgehend reagieren, was die Sicherheit angeht.

Zur Person: Hannes Schalk

Hannes Schalk ist ein Grazer Event-Urgestein. Mit 16 Jahren begann er als Entertainer und DJ, bevor er als Werbesprecher in den Radio-Bereich wechselte. 1992 eröffnete er den beliebten „Wax-Club“ in der Bürgergasse und übernahm 1997 die Organisation von Uni-Events. Neben seiner Tätigkeit gründete er eine Autowerkstatt in Graz und initiierte gemeinnützige Projekte wie die Muttertagsgala und das Jugendhilfsprojekt „Open Space“.

Thailändisches Flair am Glacis

Adresse: Glacisstraße 17, 8010 Graz

Telefon: 0680 2481999

Web: www.facebook.com/pad-thai

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11.30 Uhr bis 20.30 Uhr

Beschreibung: Direkt am Glacis, im Herzen des Univiertels, bietet „Pad Thai“ authentische thailändische Küche. Die Auswahl reicht von traditionellen Vorspeisen und Suppen bis zu Currys, sodass jeder Geschmack auf seine Kosten kommt.

Das sagt MeinBezirk: Beim Business-Lunch konnten die Gäste unfassbare Geschmackserlebnisse genießen, darunter das klassische Pad Thai mit Glasnudeln, Tofu und Garnelen, „Pad Pak“ – gebratenes Gemüse mit Reis – und ein köstliches Curry. Die Preise sind dabei sehr attraktiv, für drei Personen inklusive Getränke blieb man unter 50 Euro.

Das könnte dich auch noch interessieren:

USI-Fest soll größtes Beer Pong-Turnier der Welt werden.

Ein Fahrradcafé in der Fahrverbots-Zone am Franziskanerplatz.

Hotel Daniel am Hauptbahnhof bekommt Aufwind.