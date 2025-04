Interview mit einem Ernährungsmediziner: Abnehmen für Männer ganz einfach!

Abnehmen für Männer – eine Herausforderung, die viele nicht unterschätzen sollten. Zwischen anspruchsvollen Berufen, unregelmäßigen Essgewohnheiten und einer Vorliebe für kalorienreiche Speisen bleibt oft wenig Raum für einen gesunden Lebensstil. Aber wer die speziellen Bedürfnisse des männlichen Körpers versteht, kann mit effektiven Strategien erfolgreich und nachhaltig abnehmen. Ernährungsexperte Patrik Gruber teilt wertvolle Tipps.

„Männer sind oft von Stress belastet, was zu einem unregelmäßigen Essverhalten führt. Häufig wird nebenbei und ungesund gegessen, beispielsweise schnelle Kohlenhydrate in Form von Pasta oder Weißbrot mit fettreichem Belag – ein Phänomen, das in vielen Ländern verbreitet ist. Die Menge ist nicht immer das Problem, vielmehr die Art der Ernährung und die Unregelmäßigkeit, die zur Gewichtszunahme beiträgt. Viele Männer haben zudem Schwierigkeiten, alte Gewohnheiten abzulegen, gerade wenn sie keine professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen.“