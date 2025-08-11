Interview: Patrizio Buanne bringt im September mit „Amore“ den Tivoli zum Strahlen

Patrizio Buanne kehrt im Herbst nach internationalen Erfolgen ins Tivoli zurück – eine Rückkehr in seine Heimat. MeinBezirk hat den Italo-Sänger mit Wurzeln in Favoriten interviewt.

WIEN/FAVORITEN. Patrizio Buanne, auch bekannt als „The Neapolitan“, kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken: Er hat nicht nur einmal Silber, sechsmal Gold und dreimal Platin in Ländern wie Neuseeland, Australien und Finnland gewonnen, sondern sich auch einen Namen als charmanter Botschafter italienischer Musik gemacht. Der gebürtige Favoritner mit neapolitanischen Wurzeln wurde in seiner Schulzeit als „Neapolitaner Schnitte“ gefeiert und hat seither die Herzen vieler Fans gewonnen.

Seinem Vater, einem der ersten Pizzabäcker in Österreich, versprach Patrizio als 17-Jähriger, dass der Name Buanne weltberühmt werden würde. Dieses Versprechen hat er gehalten. Nach zahlreichen Tourneen und einem Leben voller Musik kehrt er nun mit einer besonderen Show zurück zu seinen Wurzeln. Am 13. September wird er im Tivoli im Böhmischen Prater auftreten und dabei eine unvergessliche Mischung aus italienischem Lebensgefühl und musikalischem Talent präsentieren.

Italienische Liebe

Wie würdest du jemandem deine Musik erklären?

PATRIZIO BUANNE: Ich würde sagen, meine Musik ist nicht ganz klassisch wie die von Luciano Pavarotti, aber auch nicht so poppig wie die von Eros Ramazzotti. Es ist eine große Stimme und schöne Musik, die zwischen Italo-Klassikern und meinen eigenen Liedern balanciert. Es ist kein Schlager, sondern eher eine Form von Pop. Doch das Thema, was Pop und Schlager ist, bleibt sensibel. Wenn sich Künstler wie Céline Dion oder Rod Stewart auf Deutsch ausdrücken, könnte man das auch als Schlager bezeichnen.



Das heißt, du machst auch viel eigene Musik?

Ja, ich habe einige eigene Songs. Am 13. September wird meine neue Single „Fantastica con me“ veröffentlicht, eine Hommage an die besondere Frau in meinem Leben, die mich verzaubert hat. Momentan ist auch meine Single „Ti Innamorerai“ verfügbar, was „Du wirst dich verlieben“ bedeutet.

Wie kommt es, dass du deine größten Erfolge in Australien gefeiert hast?

Mein erstes Album „The Italian“ wurde 2005 in England veröffentlicht und erzielte dort Gold. Durch eine Promo-Tour gelangte ich in Länder wie Australien, wo ich auf Doppelplatin kam. Ich denke, die moderne australische Kultur fand Interesse an den Wurzeln der europäischen Musik, besonders durch die vielen italienischen Migranten in Australien. Im Dezember werde ich erneut dort auf Tour gehen.

Rückkehr nach Favoriten

Und warum bist du jetzt wieder in Wien?

Meine Mama ist 89 Jahre alt, und als Einzelkind ist es mir wichtig, mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Den Erfolg und die Musik kann ich überall erleben, doch die Beziehung zu meiner Mutter ist einzigartig und wertvoll.

Warum zieht es dich für ein Wien-Comeback in den Böhmischen Prater?

Zunächst war ich skeptisch, aber nachdem ich die Location näher betrachtet habe, wurde mir klar, dass sie perfekt ist. Sie ermöglicht eine Nähe zu den Zuhörern und ich möchte meiner Heimat, dem Böhmischen Prater, etwas Frische zurückgeben. Ich freue mich darauf, meine Liebe und Verbundenheit für meinen Bezirk mit dem Publikum zu teilen.

Patrizio Buanne tritt am 13. September im Tivoli im Böhmischen Prater auf. Einlass ist ab 18 Uhr. Tickets sind ab 35 Euro erhältlich.

