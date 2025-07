Interview: Schiedsrichter Harkam über „Pfeifen als Lebensphilosophie“

Vor 19 Jahren debütierte Alexander Harkam im Profifußball, und nun zeichnet sich das Ende seiner Karriere ab. In einem aufschlussreichen Gespräch mit MeinBezirk teilt der Grazer Schiedsrichter seine Ansichten über seine berufliche Reise, was er aus seiner Arbeit beim Finanzamt gelernt hat und welche unvergesslichen Momente er erlebt hat.

GRAZ. Um 5.10 Uhr klingelt der Wecker. Für Alexander Harkam, der seit 25 Jahren als Fußballschiedsrichter tätig ist, spielen Routinen und Disziplin eine zentrale Rolle. 2006 leitete er sein erstes Bundesligaspiel – zunächst als Schiedsrichterassistent. Inzwischen hat der bald 44-Jährige, der parallel zu seiner Schiedsrichterkarriere im Finanzamt arbeitet und in 50 verschiedenen Ländern Spiele geleitet hat, viel erlebt. Wie lange plant er, noch aktiv zu sein? „So lange es mir gesundheitlich gut geht, also prinzipiell so lange wie möglich“, erklärt Harkam. Er fühlt sich fit, gibt jedoch zu: „Realistisch betrachtet denke ich, dass es noch zwei bis drei Jahre werden.“

Trotz der körperlichen Anforderungen, die der Profisport mit sich bringt, betont er: „Ich kenne fünf Kollegen, die bis 50 pfeifen können.“ Dennoch ist es wichtig, Platz für die jüngere Generation zu schaffen, um das Schiedsrichterwesen am Leben zu halten. „Wenn das Karriereende näher rückt, schätzt man die Zeit auf dem Platz noch mehr. Ich habe jedoch ein wenig Angst davor, aufzuhören, da ich es wirklich gerne mache,“ verrät Harkam. Nach seiner Schiedsrichterkarriere möchte er als Mentor jungen Schiedsrichtern helfen und plant, körperlich aktiv zu bleiben – vielleicht durch Triathlon.

Magische Schiri-Momente

Was ihm am meisten fehlen würde? „Wenn ich im Spielertunnel stehe und die Gerüche der Spielerprodukte einatme, spüre ich die Anspannung, während die Zeit bis zur Einlaufansage abläuft. Das sind wirklich magische Momente für mich,“ sagt Harkam.

Der Austausch mit verschiedenen Persönlichkeiten im Fußball ist für Harkam ebenfalls ein besonderes Erlebnis. Er selbst bezeichnet sich als „Schmähbruder“, trotz der Strenge, die er auf dem Platz zeigt. „Die Zeit bei der Justizwache und im Finanzamt hat mich geprägt,“ fügt er hinzu. „Fingerspitzengefühl ist in beiden Berufen wichtig.“ Wenn er beispielsweise zwangsweise Maßnahmen vollstrecken muss, ist Kommunikation entscheidend.

Schiedsrichterentscheidungen sind oft umstritten. „Ich bin selbst mein größter Kritiker,“ reflektiert Harkam. Selbst bei einer Vielzahl richtiger Entscheidungen richtet sich die Aufmerksamkeit auf die wenigen Fehlentscheidungen. Dies erzeugt Druck, weshalb er Wert auf Ausgleich und Routinen legt: „Pfeifen ist mein Leben, aber es gibt auch anderes.“

Harkam: „Keiner kommt wegen uns ins Stadion“

Kann er selbst noch Fußballspiele genießen? „Wenn ich mit meiner Tochter spiele, beobachte ich oft die Schiedsrichterleistungen anstelle der Spieler,“ gesteht er. Er sieht sich mitten im Fußballgeschehen, ist jedoch oft von dem entfernt, was die Fans erleben. „Keiner kommt wegen uns ins Stadion. Die Zuschauer wollen Fußball schauern.“ Außerhalb des Platzes scheut Harkam den Ruhm – er ist nicht in sozialen Netzwerken aktiv. „Niemand interessiert sich für mein Privatleben.“

