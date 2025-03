Interview-Tour 2025: Flüsterpost, Magie und Blaue Träume

Wiener Regionautin Info-Eliana auf Interview-Tour 2025

Flüsterposteffekt, Magie in drei Zeilen und Only blue Dreams?

R.: Liebe S.Ch.E., können Sie für unsere Leserinnen und Leser erläutern, was es mit dem Flüsterposteffekt auf sich hat?

AW: Eines meiner neuesten drei Bücher trägt den Titel „Flüsterposteffekt“. In dieser kurzweiligen Lektüre thematisiere ich Themen wie verfälschte Nachrichten, Vorurteile und die Bedeutung von Fairness. Es ist ein liebevolles, herzerwärmendes Märchen für Erwachsene, das zum Nachdenken und zur freien Assoziation einlädt. Die Metapher des Flüsterposteffekts bezieht sich auf die Art und Weise, wie Informationen oft durch Wiederholung verzerrt werden, was sowohl in persönlichen Beziehungen als auch in den Medien zu beobachten ist.

R.: Was hat Sie zu dieser Lektüre inspiriert?

AW: Zu „Flüsterposteffekt“ inspirierte mich eine Geschichte aus meiner Vergangenheit, die einmal für ein kleines Stipendium nominiert wurde. Diese Erzählung gehört zu meinen Favoriten, und der Gedanke kam auf, sie neu zu gestalten. In dieser Version musste ich die bestehenden Geschichten aufgrund einer Zeichenanzahlvorgabe kürzen, was mir half, das Wesentliche hervorzuheben. Der Prozess der Verdichtung ist lehrreich und zwingt dazu, klarer zu formulieren.

R.: Wie lauten die beiden anderen Titel?

AW: Neben „Flüsterposteffekt“ sind die anderen beiden Bücher „Only blue Dreams?“ und „Magie in drei Zeilen“. Interessierte Leserinnen und Leser können weitere Informationen darüber auf meiner persönlichen Webseite finden, die ich regelmäßig aktualisiere.

R.: Ich finde die Cover sehr schön. Wurden sie vom Publisher entworfen?

AW: Die Cover-Designs haben die Autoren selbst erstellt, was ich als sehr vorteilhaft empfinde, da oft kein Einfluss darauf genommen werden kann. Ich habe das Glück, dass ich neben dem Schreiben auch Leidenschaft für Kunst und Grafik habe, was mir bei der Gestaltung gut zugute kommt. Die Illustrationen in zwei der Bücher sind handgezeichnet und sorgfältig aufbereitet.

R.: Sie werden beim Vorlesetag 2025 mitwirken. Lesen Sie gerne vor?

AW: Auf der Webseite des Vorlesetags wird verkündet, dass das Vorlesen eine verbindende Kraft hat. Ich werde – ähnlich wie bei der SchreibWerkstatt-S.Ch.Engel – Hörgeschichten anbieten, die zu gegebener Zeit auf meinem Blog veröffentlicht werden. Es ist für mich eine Freude, meine Geschichten mit anderen zu teilen.

R.: Wie gestaltet sich Ihr alltägliches Schreiben?

AW: Meine besten Ideen kommen oft früh am Morgen. Ich genieße die Ruhe und die Inspiration, die mir die Natur bietet, insbesondere im Frühling, wenn die Vögel zwitschern. Nachdem ich viele Jahre als Autorin im Verlagswesen tätig bin, hat sich eine inspirierende Schreibroutine entwickelt.

R: Haben Bücher in Ihrem Leben immer eine Rolle gespielt?

AW: Ja, in meiner Jugend habe ich Bibliotheken regelrecht leer gelesen. Ich erinnere mich, dass eine Bibliothekarin einmal zu mir sagte: „Du bist schon wieder hier? Hast du wirklich alles ausgelesen?“

R: Gibt es Dinge, die Sie nicht mögen?

AW: Ich bemühe mich, stets positiv zu bleiben. Lügen, Ungerechtigkeit, Intoleranz und Vorurteile sind jedoch Dinge, die ich absolut ablehne.

R.: Werden dieses Jahr noch Bücher in einem anderen Genre erscheinen?

AW: Ja, ich plane für 2025/26 einige neue Veröffentlichungen, insbesondere in meinem ursprünglichen Genre, den Feel-Good-Romanen. Weitere Infos, einschließlich Hörproben und Leseproben, werden zu gegebener Zeit auf meiner Webseite verfügbar sein.

R.: Darf ich Sie zu den Feel-Good-Romanen nochmal interviewen?

AW: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf Ihre Fragen!

R: Vielen Dank für das sympathische Interview.

AW: Ich habe mich sehr über Ihr Interesse gefreut und danke Ihnen herzlich dafür.

Regionaut Info-Eliana: Wer gerne mehr über die neuen Bücher erfahren möchte oder Hörproben hören möchte, kann sich auf der persönlichen Webseite der Autorin informieren.