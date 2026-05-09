Investition in die Zukunft: Steiermark stellt 150 Millionen für Wasserversorgung bereit

Steiermark baut Wasserversorgungsnetz weiter aus

In der Steiermark wird das Wasserversorgungsnetz derzeit umfassend ausgebaut. In Premstätten im Bezirk Graz-Umgebung entsteht im Rahmen des Landesprojekts „Wassernetzwerk Steiermark“ eine neue Wassertransportleitung.

Die Arbeiten in Premstätten sind Teil eines steiermarkweiten Ausbaus, für den insgesamt rund 150 Millionen Euro und ein Zeitraum von etwa 20 Jahren vorgesehen sind. Das endgültige Bauende aller neuen und modernisierten Leitungen ist spätestens für das Jahr 2045 geplant.

Neue Leitung zwischen Graz und Weststeiermark

In Premstätten wird ein etwa 50 Jahre altes Rohr durch eine größer dimensionierte Transportleitung ersetzt. Die neue Leitung ist auf eine Nutzungsdauer von rund 100 Jahren ausgelegt.

Dietmar Luttenberger vom Wasserverband Graz-Umland erklärt, dass diese Transportleitung künftig eine wichtige Rolle für die Versorgung der Weststeiermark spielen soll. Graz und Deutschlandsberg sollen über Wasserleitungen besser miteinander verbunden werden.

Der aktuell in Bau befindliche Abschnitt der Leitung soll laut Luttenberger im Juli fertiggestellt sein. Anschließend sind für den gesamten Lückenschluss von Graz über Seiersberg bis nach Dobl noch etwa sechs bis sieben Monate Bauzeit vorgesehen. Danach soll die neue Transportleitung in Richtung Deutschlandsberg und Eibiswald weitergeführt werden.

Sieben Großprojekte und landesweites Netzwerk

Landesweit sind insgesamt sieben große Wasserleitungsprojekte geplant oder im Bau. Das Land Steiermark arbeitet an einem steiermarkweiten Wasserversorgungsnetz mit Verbindungsleitungen, um bei Bedarf Wasser von anderen Regionen entnehmen zu können.

Clemens Matzer aus der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Steiermark verweist darauf, dass die Thematik der Trockenheit in der Steiermark alljährlich zu dieser Zeit relevant ist. Als Hintergründe nennt er den Klimawandel sowie teilweise ausbleibende Niederschläge, mit denen sich die Wasserwirtschaft auseinandersetzt.

Darüber hinaus nennt Matzer Bevölkerungswachstum und wirtschaftliches Wachstum als Faktoren, auf die man sich in der Wasserwirtschaft vorbereiten müsse. Rund 850 Beteiligte sichern laut ihm täglich die Wasserversorgung in der Steiermark.