Um den postdemokratischen Tendenzen, die in unseren Gesellschaften immer offensichtlicher werden, aktiv entgegenzutreten, sind Maßnahmen erforderlich, die die wachsende Dominanz ökonomischer Eliten begrenzen. Dies ist eine zentrale Forderung des Politikwissenschaftlers Colin Crouch. Seit der Herausgabe seines Buches „Postdemocracy“ im Jahr 2004 sind die Herausforderungen, vor denen die Demokratie steht, klarer geworden. Insbesondere Österreich hat nur zögerlich auf diese Warnungen reagiert. In Vorarlberg gab es vereinzelte Initiativen, doch auf nationaler Ebene.pending concrete reforms have remained largely unaddressed.

Vor diesem Hintergrund freue ich mich besonders, dass wir am Mittwoch, den 12. März 2025, im Café Kaiserfeld in Graz eine Grußbotschaft von Michael Lederer an unsere Gäste übermitteln können. Diese Veranstaltung wird nicht nur eine Plattform für Austausch und Diskussion bieten, sondern auch dazu beitragen, das Bewusstsein für Herausforderungen und Lösungen im Bereich der Demokratie zu schärfen.

In meinem Beitrag verstehe ich meine Rolle als einen Anstoß zu aktivem Handeln. Demokratie erfordert Engagement und Mitsprache der Bürger, besonders in Zeiten, in denen private Interessen oft die öffentliche Meinung überlagern. Deshalb lade ich alle Interessierten herzlich zu unserem Workshop „Demokratie gemeinsam stärken“ im April ein, wo wir gemeinsam Strategien entwickeln, um die Meinungsfreiheit und die Partizipation in unserer Gesellschaft zu fördern.

Angesichts der begrenzten Anzahl an Sitzplätzen für diesen Workshop bitte ich um rechtzeitige Anmeldung unter 0699 105 90 966. Lasst uns zusammen an einer stabilen Demokratie arbeiten, die für alle Menschen zugänglich und funktionell ist. Gemeinsam können wir transformative Veränderungen bewirken und sicherstellen, dass die Stimme des Einzelnen in politischen Entscheidungsprozessen gehört wird.