„Iolanta“: Ein faszinierender Augenöffner an der Wiener Staatsoper! Entdecken Sie das unvergessliche Erlebnis!

Das Märchen um die blindgeborene Königstochter Iolanta, die von ihrem Vater in einem Garten isoliert und unwissend über ihre Behinderung gelassen wird, bis ein Verehrer ihr die Augen öffnet und ein Arzt dies schließlich in medizinischer Form tut, ist mehr als nur eine einfache Geschichte. Es funktioniert als kompakte Parabel auf die tiefgreifenden Fragen der Erkenntnis und des Sehens. Diese Erzählung öffnet einen Diskurs über Wahrnehmung und Wirklichkeit, auch wenn sie nicht die wagnerianischen Dimensionen eines großen Opernwerks erreicht, trotz Tschaikowskys Anklängen an seinen „Tristan“ im Vorspiel.

Der 44-jährige Regisseur Evgeny Titov, der in diesem Jahr bei den Salzburger Festspielen Peter Eötvös‘ „Drei Schwestern“ inszenieren wird, nimmt den Charakter des Stücks aktiv an. Während Volksopern-Chefin Lotte de Beer ihre „Iolanta“ 2022 mit dem „Nussknacker“ kombinierte, wird die Aufführung an der Staatsoper als eigenständiges Werk in 90 Minuten präsentiert. Titov konzentriert sich ganz auf den symbolistischen Gehalt der Erzählung, ohne sich in den Bombast des Kitsches zu verlieren. Diese Herangehensweise verleiht der Inszenierung eine tiefere Bedeutung, die sowohl emotional berührt als auch zum Nachdenken anregt.

Iolanta, kraftvoll und elegant verkörpert von Sonya Yoncheva, wird in einer Darstellung präsentiert, die sie viel weniger mädchenhaft erscheinen lässt als erwartet. Sie lebt mit ihren Gefährtinnen auf einem Grünen Hügel, der weniger an Wagner als viel mehr an die popkulturelle Ikone Madonna im Rosenhag erinnert. In einer Art Tableau vivant wird Yoncheva von Klonen ihrer selbst flankiert, da ihre Dienerinnen als digitale Replikas ihrer Herrin auftreten. Diese interessante Wahl legt bereits zu Beginn die Tonalität des Abends fest und offenbart Titovs innovative Vision.

Die Leibgarde von König René, dargestellt durch Muskelpakete, die direkt aus dem Marvel-Universum zu stammen scheinen, bringt eine unerwartete Komik in die Inszenierung. Auch Prinz Roberts Verlobte, gespielt von Boris Pinkhasovich, zeigt mehr Sixpack als ihr Geliebter. Überraschend erinnert der alte Diener Bertrand, porträtiert von Simonas Strazdas, an den legendären Butler Riff Raff aus der „Rocky Horror Picture Show“, was dem Stück einen zusätzlichen ironischen Twist verleiht.

Es steht außer Frage, dass „Iolanta“ nicht unbedingt als inklusives Stück gilt, da Blindsein oft mit Leid und Dunkelheit assoziiert wird. Doch Titov gelingt es, diese Haltung zu hinterfragen. Die Prinzessin erblickt die Welt, weil sie den Mut hat, nach dem Licht zu streben. Dennoch ist der Ausstieg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit trotz aller Lobpreisungen des Chors kein schöner Prozess. Hinter den blühenden Blumen lauern die Ruinen des Krieges, was Titov in seiner Schlusspointe auf eindringliche Weise verdeutlicht. In gewissem Sinne wird „Iolanta“ zu einem zeitgemäßen Werk für den Westen, der gerade erkennen muss, dass der imaginierte Rosengarten vor dessen Toren nur eine Illusion ist. Am Ende wird dies zur vielleicht überraschendsten Erkenntnis des Abends.

(Von Martin Fichter-Wöß/APA)

(S E R V I C E – „Iolanta“ von Piotr I. Tschaikowsky an der Wiener Staatsoper. Musikalische Leitung: Tugan Sokhiev, Regie: Evgeny Titov, Bühne: Rufus Didwiszus, Kostüme: Otto Pichler, Licht: Martin Gebhardt. Mit René – Ivo Stanchev, Robert – Boris Pinkhasovich, Graf Vaudémont – Dmytro Popov, Ibn-Hakia – Attila Mokus, Almerik – Daniel Jenz, Bertrand – Simonas Strazdas, Iolanta – Sonya Yoncheva, Marta – Monika Bohinec, Brigitta – Maria Nazarova, Laura – Daria Sushkova. Weitere Aufführungen am 27. und 31. März sowie am 4. und 6. April.)