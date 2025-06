Iran setzt Zusammenarbeit mit Atomenergiebehörde aus – Was bedeutet das für die Zukunft?

News/APA/Mittwoch, 25.06.25, 09:42:28

Das iranische Parlament hat einen bedeutenden Schritt unternommen, der den Weg für eine Aussetzung der Zusammenarbeit mit der UNO-Atomaufsichtsbehörde IAEA ebnet. Ein entsprechendes Gesetz wurde verabschiedet, wie die iranische Nachrichtenagentur Nournews am Mittwoch meldete. Bevor die Änderungen in Kraft treten, muss jedoch der Nationale Sicherheitsrat des Iran darüber entscheiden.













Die iranische Führung steht in der öffentlichen Wahrnehmung in der Kritik und wirft der Internationalen Atomenergiebehörde vor, ihrer Aufsichtspflicht nicht gerecht zu werden und sich zu einem politischen Instrument entwickelt zu haben. Der Iran wies zudem in scharfen Worten die Vorwürfe zurück, er strebe nach Atomwaffen. Diese Spannungen sind besonders relevant, da in den vergangenen zwei Wochen Israel und die USA durch gezielte Luftangriffe zahlreiche Atomanlagen des Iran entweder zerstört oder stark beschädigt haben.

Wichtige Punkte bezüglich der aktuellen Situation sind:

Die IAEA wirft dem Iran vor, mit seinem Nuklearprogramm gegen die Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) zu verstoßen.

In Reaktion auf die zunehmenden Angriffe haben sich die Spannungen zwischen dem Iran, Israel und den USA weiter verschärft.

Die Entscheidung des Nationalen Sicherheitsrates könnte die Atompolitik des Iran grundlegend beeinflussen.

Am Mittwochvormittag nimmt IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi an der Sitzung des österreichischen Bundeskrisen-Sicherheitskabinetts in Wien teil, um die Situation zu erörtern und mögliche künftige Schritte zu besprechen.