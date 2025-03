Die Politik von Donald Trump zielt darauf ab, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und möglicherweise in die Irre zu führen. Er äußerte: „Wenn wir wissen, dass sie es nicht einhalten werden, welchen Sinn haben dann Verhandlungen? Daher ist die Einladung zu Verhandlungen … eine Täuschung der öffentlichen Meinung.“ Um diese Sichtweise zu untermauern, kündigte er an, die USA würden den Druck auf den Iran erheblich erhöhen.

In einer bemerkenswerten Wendung erklärte Trump in der letzten Woche, er habe einen Brief an den iranischen Führer Ali Khamenei geschickt, in dem er Vorschläge für erneute Atomgespräche unterbreitete. Diese Initiative kam jedoch mit einer klaren Warnung: „Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem Iran umzugehen: militärisch oder durch einen Deal, der Teheran daran hindert, Atomwaffen zu erlangen.“ Diese Aussage hebt die kritische Haltung der USA gegenüber dem iranischen Atomprogramm hervor, das seit Jahren ein bedeutender Streitpunkt in den internationalen Beziehungen ist.

Khamenei, der als der oberste geistliche und politische Führer der Islamischen Republik agiert, hatte deutlich gemacht, dass die iranische Führung sich nicht durch „übermäßige Forderungen“ und Drohungen von Gesprächen abbringen lassen wird. Diese Kommentare verdeutlichen die Bereitschaft Teherans, sich auch unter Druck nicht zurückzuziehen.

Ein Wendepunkt in dieser Thematik war im Jahr 2018, als Trump, damals Präsident der USA, den einseitigen Ausstieg aus dem Atomabkommen von 2015 verkündete. Diese Vereinbarung, die zwischen dem Iran und den Weltmächten getroffen wurde, sollte den Iran daran hindern, Atomwaffen zu entwickeln, im Austausch für die Aufhebung wirtschaftlicher Sanktionen. Trump setzte jedoch massive Sanktionen in Kraft, die die iranische Wirtschaft stark belasteten.

Im Jahr 2018: Trump zieht sich einseitig aus dem Atomabkommen zurück.

Einführung weitreichender Sanktionen gegen den Iran.

Teheran beginnt, gegen die Atombeschränkungen zu verstoßen.

Diese politischen Spannungen führten dazu, dass die iranische Regierung ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen nicht mehr anerkennt. Im Jahr 2019 begann der Iran, die Grenzen des Abkommens zu überschreiten, indem er mit der Anreicherung von Uran begann. Trotz der wiederholten Behauptungen Teherans, dass das Land keine Atomwaffen entwickeln möchte und lediglich die Atomkraft für zivile Zwecke nutzt, gibt es berechtigte Sorgen.

„Wenn wir Atomwaffen bauen wollten, könnten die USA uns nicht davon abhalten“, sagte Khamenei kürzlich. „Wir selbst wollen das nicht.“ Dennoch berichtete die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA) Ende letzten Monats von einem signifikanten Anstieg der uranhaltigen Vorräte Irans auf bis zu 60 Prozent Reinheit, was nahe an der waffentauglichen Qualität von etwa 90 Prozent liegt.

Trump erklärte in seinem Schreiben, dass ein Verhandlungsergebnis „viel besser“ für den Iran wäre. Doch er ging auch dabei in eine aggressive Richtung und drohte mit militärischen Interventionen: „Das wird eine fürchterliche Sache für sie sein.“ Die westlichen Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, geheim an Atomwaffen zu arbeiten, wogegen Teheran vehement protestiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Situation zwischen den USA und dem Iran weiterhin angespannt ist, geprägt von einem ständigen Schlagabtausch und einem Wettrüsten in der Atomfrage. Die Möglichkeit eines neuen Konflikts unter dem Druck der aktuellen Regierung der USA bleibt aufgrund der hartnäckigen Haltung beider Seiten sehr real. Was die Zukunft bringt, bleibt abzuwarten, doch es ist klar, dass der Dialog entscheidend für die Beilegung dieser anhaltenden Krise sein könnte.