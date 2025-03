Irischer Feiertag: Die besten Veranstaltungen zum St. Patrick’s Day in Wien

Die grünen Feierlichkeiten in Wien stehen bevor: Der St. Patrick’s Day bringt eine Reihe von Events, viel gutes Essen und natürlich Bier. MeinBezirk hat für dich die besten Tipps zusammengestellt, um diesen besonderen irischen Feiertag gebührend zu feiern.

WIEN. Dunkles Guinness-Bier, grüne Hüte und viel Geselligkeit: Der St. Patrick’s Day, der am Montag, den 17. März, gefeiert wird, zieht auch in der Wiener Gastronomie Einzug. Zum ehren des Schutzpatrons von Irland, St. Patrick, der als erster christlicher Missionar des Landes gilt, versammeln sich Millionen Menschen weltweit, um das Leben und die Traditionen Irlands zu feiern.

Festliche Paraden und lebendige Atmosphäre

Eines der größten Events der Stadt findet am Samstag, den 15. März, statt, wenn die St. Patrick’s Day-Parade unter dem Motto „Whiskey in the Jar“ stattfindet. Die irische Gemeinschaft und Freunde des Feiertags treffen sich um 12 Uhr bei der Schottenkirche (Schottenstift, Freyung 6) und erleben eine bunte Parade mit traditionellem Irish Dance, begleitet von Livemusik und Tanzaufführungen. Für erfrischendes Bier sorgt das Irish Pub „The Long Hall“ im 8. Bezirk (Florianigasse 2), das bis zum Montag für eine durchgehende Feier sorgt.

Feiern und Genießen

Ab Freitag, dem 14. März, wird im „Charlie’s P“ (Währinger Straße 3) mit einem Pub-Quiz und köstlichen irischen Speisen gestartet. Im Anschluss findet eine ausgelassene Party mit speziellen Cocktails statt.

Irische Köstlichkeiten

Bereits ab Donnerstag, dem 13. März, bietet das „Hard Rock Café“ (Rotenturmstraße 25) ein exklusives irisches Menü mit traditionellen Speisen und Getränken wie Irish Coffee und Irish Smash Burger. Am Höhepunkt des Feiertags sorgt die Live-Band „Long Beard Brothers“ für die musikalische Unterhaltung.

Musik und Tanz im Orpheum

Für Liebhaber der Irish Folk Musik gibt es am Samstag und Sonntag im Wiener Orpheum (Steigenteschgasse 94B) gleich zwei Konzerte. Verschiedene Bands wie Paddy’s Return werden für feierliche Stimmung sorgen, und im dazugehörigen Beisl wird ausreichend Essen und Trinken angeboten. Tickets sind noch für 32,50 Euro erhältlich.

Stadtführungen und Sightseeing

Unter dem Motto „Irland in Wien“ führt Stadtführer Eugene Quinn am Sonntag, dem 16. März, ab 13 Uhr durch interessante Orte in Wien, die eine Verbindung zu Irland haben. Die Tour startet beim Campus der Uni Wien (Spitalgasse 2–4, Hof 8.3) und kostet nur 10 Euro.

Würstelprater erleuchtet grün

Ein weiteres Highlight für Irland-Fans ist das grün beleuchtete Riesenrad im Wiener Prater, das am St. Patrick’s Day in voller Pracht erstrahlen wird und einen spektakulären Ausblick auf die Stadt bietet.

Quizabende und mehr

Am Montag, den 17. März, lädt das Zoku Hotel Vienna (Perspektivstraße 6) ins „Living Room Quiz“ ein, wo Gäste ihr Wissen über Irland testen können. Die Teilnahme kostet nur fünf Euro, und es wird ein unterhaltsamer Abend erwartet.



Mehr Informationen:

Hier findest du weitere Events in Wien zum St. Patrick’s Day 2024.

Feiere mit der Brigittenau: 15. St. Patrick’s Day im Bezirk.