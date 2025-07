Iron Maiden begeistert mit nostalgischem Oldschool-Set in Wien!

Iron Maiden ist so groß wie nie zuvor – das zeigt sich eindrucksvoll anlässlich ihrer 50-Jahr-Feier. Seit der Gründung im Jahr 1975 haben die Briten normalerweise in großen Hallen gespielt, doch nun füllen sie Fußballstadien. In einem kürzlich geführten Interview reflektierte Sänger Bruce Dickinson über die bemerkenswerte Karriere der Band und stellte fest, dass es nie den einen großen Medienhype oder das eine kommerziell überragende Album gab, das ihren Aufstieg definiert hat. Stattdessen haben sie über die Jahre hinweg zahlreiche Alben mit mehr als ausreichend Hit-Material veröffentlicht, um ihre treue Fangemeinde immer wieder zu begeistern.

Besonders nostalgisch werden die Fans, wenn sie an die Ära denken, bevor Dickinson in den 90ern die Band verließ, die von Bassist und Gründer Steve Harris geleitet wird. Um diese goldene Ära zu würdigen, eröffnete das Konzert mit einer Rückkehr zu den Anfängen:

Der Opener „Murders In The Rue Morgue“ sorgte für ein furioses Flair und ließ die Stimmung aufkochen.

Nach Hits wie „Wrathchild“ und „Killers“ war schnell klar, dass die Band bereit war, sich in alte Höhen zu schrauben.

Mit „Phantom of the Opera“ vom Debütalbum aus 1980 begann die Erkundung einer Zeit, als Handys noch nicht zur Selbstverständlichkeit gehörten und Konzerte live erlebt wurden, ohne sie gleichzeitig aufzuzeichnen. Iron Maiden forderte die Fans vor dem Konzert auf, das Filmen zu unterlassen, doch diese Bitte entsprach nicht den Erwartungen vieler Gäste.

Ein Highlight: „The Number of the Beast“

Früh im Set wurde mit „The Number of the Beast“ ein erster überragender Hit präsentiert – nicht nur für Iron Maiden, sondern für das gesamte Heavy Metal-Genre. Bei der ursprünglichen Veröffentlichung war die Band mit Satanismusvorwürfen konfrontiert, die heute eher belächelt werden können. Die Show blieb weit entfernt von einer Schwarzen Messe. Sogar das bekannte Bandmaskottchen Eddie, das während zweier Nummern mit glühenden Augen über die Bühne schlich, sorgte eher für Belustigung als für Schrecken.

Unterhaltung pur

Iron Maiden legt großen Wert auf Unterhaltung. Eine riesige Videowand ließ die Zuschauer in die jeweiligen Songwelten eintauchen:

Nosferatu erschien während „The Number of the Beast“ – wahrhaft gruselig.

Eine Eddie-Pyramide prägte den gewaltigen Song „Powerslave“.

Ein epischer Luftkampf begleitete „Aces High“.

Bei „Hallowed Be Thy Name“ wartete ein Galgen hinter Dickinson, der später auf der Leinwand zum Geist wird.

Während des Konzerts hielt die Band die Worte im Hintergrund. Lediglich der neue Schlagzeuger Simon Dawson, der aufgrund gesundheitlicher Probleme Nicko McBrain ersetzte, wurde vorgestellt und erhielt einen herzlichen Empfang vom Publikum. Ein kleiner Scherz von Dickinson, dass er nur noch Wasser aus seiner Feldflasche trinken könnte, sorgte für Schmunzeln.

Klassiker und epische Stücke

Im Set befanden sich auch meisterhafte Stücke wie:

„Rime of the Ancient Mariner“ – ein epischer 13-Minuten-Song

„Seventh Son of a Seventh Son“ – ein komplexes, 10-minütiges Werk

„Fear of the Dark“ – bei dem Dickinson mit einer Laterne über die Bühne schlich

„Run to the Hills“ – ein unverzichtbarer Klassiker.

Die Fans sangen bei allen Klassikern laut mit, was die Atmosphäre noch intensiver machte. Iron Maiden hat mit ihrem Auftritt einmal mehr gezeigt, dass sie lange nicht auf dem Rückzug sind.

Im Vergleich zu den kürzlichen Abschiedskonzerten von Black Sabbath ist klar: Iron Maiden sind noch lange nicht fertig. Und selbst wenn eines Tages ein finales Konzert ansteht, gibt es mit jungen Bands wie Avatar vielversprechenden Nachschub. Die Schweden heizten als Vorband mit ihrer Groove-Nummer „Hail the Apocalypse“ und dem neuen Song „In the Airwaves“ ordentlich ein.

Fazit

Insgesamt bot Iron Maiden ein beeindruckendes Spektakel, das die treuen Fans mit ihrer nostalgischen Setlist und fantasievollen Bühnenpräsentation begeisterte. Der Metal lebt weiter in ihren Klängen und in den Herzen der Fans.