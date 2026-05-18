Ironie des Schicksals: Auto und Container brennen direkt neben Rankweiler Feuerwehrhaus

Auto und Container brennen neben Feuerwehrhaus in Rankweil

In Rankweil ist am Sonntagabend ein Auto in Brand geraten. Das Feuer brach direkt neben dem Feuerwehrhaus aus, verletzt wurde niemand.

Neben dem Fahrzeug stand auch ein Container in Flammen. In dem Container befand sich Übungsmaterial für die Feuerwehrjugend.

Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte kurz nach 22 Uhr. Insgesamt standen 35 Mitglieder der Feuerwehr Rankweil im Einsatz.

Das betroffene Fahrzeug war zu Übungszwecken neben dem Feuerwehrhaus abgestellt. Im abgebrannten Container lagerten Materialien für Übungen der Feuerwehrjugend.

Die Ursache des Brandes ist Gegenstand von Ermittlungen der Polizei. Nach Angaben der Polizei wird derzeit nicht von Brandstiftung ausgegangen.