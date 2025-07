Israel greift Militärziel in der Nähe des Präsidentenpalasts Syriens an – Was steckt dahinter?

Zuvor hatte Israel wegen Attacken auf die Minderheit der Drusen im Süden Syriens bereits das Hauptquartier der syrischen Armee angegriffen. Nach Angaben des syrischen Gesundheitsministeriums wurden dabei ein Mensch getötet und 18 weitere verletzt.

Die Kämpfe zwischen Drusen und sunnitischen Beduinen in der südsyrischen Provinz Sweida waren am Sonntag entfacht. Die islamistische Regierung in Damaskus entsandte am Montag Soldaten in die Region. Am Dienstag rückten die Regierungstruppen in die gleichnamige Provinzhauptstadt vor. Seit Sonntag wurden bei den Kämpfen in der Provinz Sweida laut der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr als 300 Menschen getötet.

Israel fordert den Abzug der syrischen Regierungstruppen aus der Drusenregion nahe der Grenze zu Israel. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz drohte Syrien am Mittwoch mit verstärkten Angriffen, sollte Damaskus die Soldaten nicht zurückrufen. Die israelische Armee kündigte zudem an, weitere Soldaten an die Waffenstillstandslinie zwischen den besetzten Golanhöhen und dem von Syrien kontrollierten Territorium zu schicken. Eine Einheit, die bisher im Gazastreifen im Einsatz war, soll dorthin verlegt werden, laut einem Armeesprecher.

Israel positioniert sich als Schutzmacht der Drusen. Angehörige dieser religiösen Minderheit leben nicht nur in Syrien, wo sie hauptsächlich in der Provinz Sweida zu finden sind, sondern auch in anderen Ländern der Region, darunter Israel und Libanon.

Bemühungen um eine Waffenruhe

In der Zwischenzeit laufen die Bemühungen um eine Waffenruhe weiter. Laut dem Innenministerium in Damaskus haben die Konfliktparteien in Sweida eine Waffenruhe und die Errichtung von Kontrollpunkten in der Region vereinbart. Allerdings gibt es Verwirrung darüber, ob diese Waffenruhe von allen Seiten akzeptiert wurde. Die folgende Liste gibt einen Überblick über die verschiedenen Positionen der Beteiligten:

Drusische Führung: Ein geistlicher Führer, Yousef Jarbou, veröffentlichte Bedingungen für die Waffenruhe, die eine vollständige Integration Sweidas in den syrischen Staatsapparat sowie die Rückkehr der Regierungstruppen und die Wiederherstellung öffentlicher Dienste umfassen.

Widerspruch durch Hikmat al-Hajari: Ein anderer drusischer führender Geistlicher, der Berichten zufolge Israel nahe steht, sprach sich gegen die Waffenruhe aus und forderte den Widerstand gegen „kriminelle Gangs".

UNO-Generalsekretär António Guterres äußerte seine Besorgnis über die anhaltende Gewalt im Süden Syriens. Er verurteilte ausdrücklich jegliche Gewalt gegen Zivilisten und sprach sich für sofortige Deeskalation und humanitären Zugang aus. Guterres forderte auch ein Ende aller israelischen Luftangriffe auf syrisches Territorium.

Internationale Reaktionen

Auch andere internationale Akteure zeigen sich besorgt:

US-Außenminister Marco Rubio: Rubio äußerte Sorge über die Situation, zeigte jedoch Optimismus in Bezug auf mögliche Deeskalationen und betonte, dass die USA mit beiden Seiten kommunizieren.

EU-Ratspräsident António Costa: Costa forderte, die Souveränität und territoriale Integrität Syriens zu respektieren und alle Parteien zur Gewaltlosigkeit aufzurufen.

Türkisches Außenministerium: Die Türkei betrachtete die israelischen Angriffe als Sabotageakte gegen Friedensbemühungen in Syrien.

Insgesamt zeigt sich, dass die Entwicklungen in Syrien weiterhin ein fragiles Gleichgewicht von Macht und Einfluss darstellen, und alle Seiten suchen nach Wegen, um die angespannten Beziehungen zu deeskalieren. Der Konflikt in der Region bleibt komplex und erfordert intensive Diplomatie, um langfristigen Frieden zu erreichen.

Zusammenfassung: Die Situation in Sweida ist angespannt, mit laufenden Kämpfen zwischen Drusen und Beduinen, während internationale Akteure sich bemühen, die Gewalt zu deeskalieren. Die Zukunft der Region ist ungewiss und erfordert nachhaltige Lösungen.