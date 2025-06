Israel-Iran-Konflikt: Wiener Börse startet mit erheblichen Verlusten in den Handelstag

Am Freitagmorgen eskalierte der Konflikt zwischen Israel und Iran erneut, was deutliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte hatte. Die Wiener Börse eröffnete am Freitag mit einem kräftigen Minus von 1,27 Prozent. Angesichts des Konflikts suchen Anleger vermehrt sichere Häfen wie Gold, was die Nachfrage nach dem Edelmetall steigen lässt.



WIEN. Im Nahen Osten bahnt sich ein weiterer Krieg an. Nachdem Israel in den frühen Morgenstunden des Freitags Luftangriffe auf iranische Ziele durchführte, reagierte die Islamische Republik umgehend mit scharfen Drohungen und einigen frühen Drohnenangriffen. Diese militärische Eskalation sorgt wie gewohnt für Nervosität unter den Anlegern.

Der ATX (Austrian Traded Index) öffnete an diesem Freitag mit einem signifikanten Minus. Rund 20 Minuten nach Handelsbeginn lag der Index bei 4.333 Punkten, was einem Rückgang von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht.

Crash oder Erholung?

In Deutschland, wo Österreich wirtschaftlich stark verflochten ist, sind die Aussichten ebenfalls düster. Der DAX (Deutscher Aktienindex) sank kurz nach Handelsbeginn um 1,35 Prozent auf 23.450 Punkte. Diese Entwicklungen zeigen, dass die Marktteilnehmer sowohl in Österreich als auch in Deutschland stark auf die geopolitische Unsicherheit reagieren, die durch die israelischen Angriffe ausgelöst wurde.

Die aktuellen Rückgänge sind auf die gleiche Besorgnis zurückzuführen, die sowohl in Österreich als auch in Deutschland vorherrscht. „Die Anleger reagieren hier weltweit auf die geopolitische Unsicherheit nach dem israelischen Angriff auf den Iran. Staatsanleihen und Gold sind als sichere Hafen gefragt“, erklärte ein Analyst an der Frankfurter Börse in einer ersten Stellungnahme.

Das Minus von 1,27 Prozent beim ATX ist signifikant, wenn man einen Blick auf die vergangenen Wochen wirft. Zwar ist der Handelstag am 13. Juni noch nicht zu Ende, jedoch war der ATX zuletzt am 9. April um 2,8 Prozent gefallen – damals als direkte Reaktion auf die Ankündigung von Zöllen durch den damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Wiener Börse bis zum Handelsende weiter entwickelt.

