Israel Zieht Bodentruppen in den Gazastreifen zurück – Was das für die Region bedeutet!

Israelische Soldaten haben kürzlich die Kontrolle über den sogenannten Netzarim-Korridor im Zentrum des Gazastreifens übernommen. Dieser strategisch bedeutsame Korridor teilt den Küstenstreifen in eine nördliche und eine südliche Hälfte und ist für militärische Operationen sowie für den Zugang zu verschiedenen Gebieten von großer Bedeutung. Berichten zufolge sind israelische Truppen bis zur Mitte dieses Korridors vorgedrungen, was die Dynamik des Konflikts in der Region erheblich beeinflusst.

Die israelische Regierung hat die militärischen Angriffe am Dienstag als direkte Reaktion auf die „wiederholte Weigerung der Hamas, unsere Geiseln freizulassen“ bezeichnet. Premierminister Benjamin Netanyahu äußerte die Absicht, die Angriffe auf den Gazastreifen fortzusetzen und sogar zu verstärken, um Druck auf die Hamas auszuüben. Auf der anderen Seite erklärte ein hochrangiger Vertreter der Hamas, dass die Organisation „die Tür zu Verhandlungen nicht geschlossen“ habe, und fordert, dass Israel „gezwungen werden soll, sofort mit den Angriffen aufzuhören und die zweite Phase der Verhandlungen zu beginnen“.

Die erste Phase einer zuvor vereinbarten Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas endete am 1. März, ohne dass eine Einigung über eine zweite Phase erzielt werden konnte. Seit Beginn des Monats führte Israel fast täglich Luftangriffe auf Ziele der Hamas im Gazastreifen durch. Obwohl eine Waffenruhe, die seit dem 19. Januar galt, weitgehend aufrechterhalten wurde, verschärfen sich die Spannungen. In der ersten Phase während der Waffenruhe gab die Hamas 33 Geiseln an Israel zurück, darunter auch acht Leichname, während immer noch 58 Geiseln in Gefangenschaft sind, von denen 34 laut Angaben der israelischen Armee möglicherweise bereits tot sind.

Am Mittwoch berichtete der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz von weiteren Luftangriffen, bei denen mindestens 20 Menschen getötet wurden. Zu den Opfern des Luftangriffs gehörten:

Drei Menschen, die in einem Luftangriff auf ein Haus in Gaza ums Leben kamen.

Zwei Männer, die in Beit Hanun im Norden des Gazastreifens starben.

Drei Personen, die in Beit Lahiya durch einen Luftangriff auf ein weiteres Haus getötet wurden.

Ein weiterer Toter, verursacht durch Panzerbeschuss auf der Salahdin-Straße, der Hauptverkehrsstraße im Gazastreifen.

Darüber hinaus wurde bei einem Angriff auf eine UNO-Einrichtung in Gaza nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens ein Mitarbeiter getötet, und mindestens fünf weitere Menschen erlitten Verletzungen, einige davon schwer. Jorge Moreira da Silva, der Exekutivdirektor des Büros für Projektdienste (UNOPS), äußerte in Brüssel die Besorgnis über diese Angriffe: „Das kann kein Unfall sein.“ Die UNOPS sind in Gaza tätig, um unter anderem Minen zu beseitigen und die humanitäre Situation zu verbessern.

Moreira da Silva betonte, dass die angegriffene Anlage der UNO den israelischen Streitkräften gut bekannt sei und dass noch unklar sei, welche Art von Geschoss sie getroffen habe. Angriffe auf humanitäre Einrichtungen werden als Verstoß gegen internationales Recht verurteilt. Die israelische Armee bestritt zunächst die Berichte und erklärte: „Entgegen den Berichten hat die israelische Armee kein UN-Gebäude in Deir al-Balah angegriffen.“

Angesichts der Komplexität und der fortwährenden Eskalation der Situation an der Gaza-Grenze bleibt die internationale Gemeinschaft in Alarmbereitschaft. Friedensverhandlungen erscheinen weiterhin schwierig, da beide Seiten in ihren Positionen verharren. Es ist offensichtlich, dass die Notwendigkeit für Diplomatie und Dialog dringender ist denn je, um weiteren Verlust von Menschenleben zu vermeiden und eine stabile Lösung für den Konflikt zu finden.