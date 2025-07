Italienischer Strandtourismus auf Rekordhoch – Preisanstieg drückt auf Urlauber!

Italien erlebt derzeit einen Urlaubsboom, der für die ganze Nation von großer Bedeutung ist. In diesem Jahr planen nahezu 30 Millionen Italiener, ihren Sommerurlaub am Strand zu verbringen. Hinzu kommen zahlreiche internationale Touristen, vor allem aus Nachbarländern wie Österreich. Die beliebtesten Orte für die Strandurlauber sind die sogenannten „Stabilimenti balneari“, die in Italien typischen Strandbäder, in denen Liegen und Sonnenstühle gemietet werden können.

Allerdings bringt die anhaltende Inflation neue Herausforderungen mit sich, die das Urlaubsbudget der Italienreisenden stark belasten. Die Preise in den Strandbädern haben teils drastisch angezogen, was auch die Konsumentenschutzverbände kritisch bemerken. Während ein Basis-Set aus zwei Liegen und einem Sonnenschirm vor der Pandemie weniger als 10 Euro pro Tag kostete, sind heute Preise von 30 bis 40 Euro bereits die Norm. In besonders beliebten und luxuriösen Urlaubsorten wie dem toskanischen Forte dei Marmi kann das Preisniveau sogar auf 100 Euro pro Tag steigen.

Für die Woche vom 3. bis 9. August hat die italienische Verbraucherorganisation „Altroconsumo“ 213 Strandbäder in elf bekannten Badeorten anonym kontaktiert. Die Untersuchung bezog sich auf die Kosten für einen Sonnenschirm und zwei Liegen. Die Analyse ergab:

Die Preise variieren stark je nach Ort und Lage des Strandplatzes.

Der Preisaufschlag im Vergleich zum Vorjahr beträgt im Durchschnitt rund 5 Prozent .

. Seit 2021 sind die wöchentlichen Durchschnittskosten für einen Strandplatz von 182 Euro auf 212 Euro gestiegen – ein Gesamtanstieg von 17 Prozent innerhalb von vier Jahren.

Die teuerste Destination laut dieser Erhebung ist Alassio an der Riviera Ligurien, wo der durchschnittliche Wochenpreis in den vorderen vier Reihen bei 340 Euro liegt, und die erste Reihe sogar bis zu 354 Euro kostet. Auch in Alghero auf Sardinien (251 Euro) und Viareggio in der Toskana (217 Euro) müssen Urlauber tief in die Tasche greifen. Im Vergleich dazu ist der Adria-Badeort Rimini mit durchschnittlich 150 Euro pro Woche die günstigste Stadt, wobei die erste Reihe 166 Euro kostet.

Neben den reinen Mietkosten für Sonnenschirm und Liegen stellen auch zusätzliche Gebühren für Duschen, Umkleidekabinen, Kinderspiele, WC-Nutzung oder Kühlschrankzugang eine erhebliche Belastung für das Urlaubsbudget dar. Ein Tag am Strand kann somit schnell bis zu 55 Euro kosten, nur für den Aufenthalt von einem Sonnenschirm mit zwei Liegen. Angesichts der steigenden Preise erwägen immer mehr Urlauber, freie Strände als attraktive Alternative zu nutzen. Doch laut Altroconsumo werden auch diese zunehmend rar. Grund dafür ist die jahrzehntelange Praxis der automatischen Verlängerung von Strandkonzessionen, die den Wettbewerb einschränkt und den Zugang zu öffentlichen Stränden erschwert.

Die Verbraucherorganisation hat aus diesem Grund eine Petition ins Leben gerufen, die bereits von rund 8.000 Unterstützern unterzeichnet wurde. Ziel dieser Initiative ist es, eine Reform des derzeitigen Systems zu fordern. Der Fokus liegt darauf, einen fairen Zugang zu den Stränden für alle zu gewährleisten und neue Konzessionen nur noch nach transparenten Ausschreibungen zu vergeben. Dabei sollen Faktoren wie Qualität, Nachhaltigkeit und die zu erwartenden Umsätze berücksichtigt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die steigenden Preise und die eingeschränkten Zugänge zu Strandbereichen den Genuss eines typischen italienischen Strandurlaubs erheblich beeinflussen. Es bleibt zu hoffen, dass Reformen zu einer faireren Verteilung und Preisgestaltung führen.