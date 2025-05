Italienisches Trio Triumphiert: Spannender Sieg auf der 16. Giro-Etappe am Gardasee!

Der Mexikaner hat weiterhin das Rosa Trikot, was ihn zum Führenden des Giro d’Italia macht. Doch seine Hauptkonkurrenten, Richard Carapaz und Simon Yates, sind nur etwa 30 Sekunden hinter ihm und setzen alles daran, ihn zu überholen. Carapaz äußerte sich zuversichtlich: „Wir wussten, dass es eine Schlüsseletappe ist. Ich denke, ich habe gezeigt, woran ich gearbeitet habe.“ In der Tat hat der Südamerikaner in den vergangenen Jahre nicht immer die Möglichkeit gehabt, in eine so gute Position zu gelangen, was diese momentane Lage umso wertvoller macht. Der Spanier Juan Ayuso, der als Gesamtdritter in die entscheidende Woche gestartet ist, hat viel Zeit verloren und ist mittlerweile auf den 17. Platz zurückgefallen.

Ein bedeutender Verlust für den Giro war das vorzeitige Ausscheiden von Primoz Roglic, der im Vorfeld als Favorit gehandelt wurde. Der 35-jährige Slowene, der 2023 den Giro und viermal die Vuelta (zuletzt 2024) gewonnen hatte, fand in diesem Jahr nicht die richtige Form und musste aufgeben. In mehreren Etappen verlor er den Anschluss und lag vor der 16. Etappe fast vier Minuten hinter dem Führenden Del Toro zurück.

Der Kapitän des Red-Bull-Bora-Teams, der bis zu diesem Zeitpunkt auf dem zehnten Platz der Gesamtwertung lag, wurde zunehmend von Stürzen geplagt. Christian Pömer, der Sportdirektor von Red Bull, hatte bereits am Sonntag darauf hingewiesen, dass Roglic sich Verletzungen zugezogen hatte. Ein Ruhetag wurde für Montag angesetzt. Letztes Jahr endete die Tour de France für Roglic vorzeitig nach nur zwölf Etappen aufgrund mehrerer Stürze, was die Frage aufwirft, ob er seine Karriere überdenken muss.

Ein schwerer Sturz ereilte am Dienstag den italienischen Fahrer Alessio Martinelli. Der 24-Jährige stürzte auf einer Abfahrt, etwa 100 Kilometer vor dem Ziel, und rutschte über die Straße einen Abhang herunter. Sein Team meldete, dass Martinelli bei Bewusstsein in ein Krankenhaus gebracht wurde und sein Zustand stabil ist. Glücklicherweise ergaben die Untersuchungen, dass er keine Brüche, sondern nur kleinere Verletzungen am Kinn und der rechten Gesäßhälfte erlitten hat.

Ein weiterer bemerkenswerter Vorfall ereignete sich mit Joshua Tarling, dem britischen Zeitfahr-Spezialisten, der die zweite Etappe des Giro gewonnen hatte. Auf einer nassen Fahrbahn rutschte er gegen eine Leitschiene und musste verletzungsbedingt aufgeben. Zudem musste der Österreicher Patrick Konrad zum Auftakt der letzten Giro-Woche mehr als 39 Minuten zurücklegen und fiel in der Gesamtwertung auf den 61. Platz zurück.

Ausblick auf die nächsten Etappen

Mittwoch: 3.800 Höhenmeter stehen auf dem Programm.

Freitag und Samstag: Weitere Etappen mit über 4.500 Höhenmetern.

Sonntag: Der 108. Giro endet in Rom.

Insgesamt ist die Spannung hoch, besonders mit der Abfolge an Herausforderungen in den kommenden Tagen. Die Fahrer stehen vor monumentalen Prüfungen, und jeder Kilometer zählt. Der Kampf um das Rosa Trikot wird spannender, und Fans weltweit blicken gespannt auf die nächsten Bewegungen der Athleten.

In Kürze: Die Rennen sind noch lange nicht entschieden, und die nächsten Höhenmeter werden das Geschehen im Giro entscheidend beeinflussen.