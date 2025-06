Jahresbilanz 2024: Graz ehrte 181 Staatsmeister und feierte internationale Erfolge

Am Montag wurden die erfolgreichsten Grazer Sportlerinnen und Sportler des Vorjahres in der Belgierkaserne von der Stadtspitze ausgezeichnet. Mit insgesamt 181 Staatsmeistertiteln sowie bemerkenswerten Siegen bei Welt- und Europameisterschaften kann die Bilanz mehr als überzeugen.

GRAZ. In Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen, insbesondere bei sinkenden Sportförderungen, sind die Erfolge heimischer Athleten keineswegs selbstverständlich. Dennoch bleibt Graz die einzige Stadt in Österreich, die in den höchsten Ligen aller Mannschaftssportarten sowohl Damen- als auch Herrenteams stellt. Die beeindruckende Gesamtbilanz zeigt, dass 205 Athleten aus Graz im Jahr 2024 Staats-, Europa- oder Weltmeistertitel erringen konnten. Dies unterstreicht die hervorragende Arbeit, die in dieser Sportstadt geleistet wird.

Zu den herausragenden Vertretern gehört der SK Sturm, während die Eishockeydamen der 99ers Huskies erstmals den Meistertitel nach Hause holten. Im Einzelsport wurde der erfolgreiche Turner Vinzenz Höck ausgezeichnet, der als bester Ringeturner Österreichs gilt. Außerdem beeindruckte die erst 15-jährige Mariia Lytvyn, die bereits auf europäischer Ebene im Tischtennis erfolgreich war. Auch in anderen Disziplinen wie Schwimmen, Sportakrobatik, Kraftdreikampf und Ultimate Frisbee wurden Goldmedaillen gewonnen.

„Der Erfolg in jeder Disziplin erfordert großen persönlichen Einsatz. Wir sind stolz auf unsere Athleten“, erklärte Bürgermeisterin Elke Kahr während der Meisterehrung in der Belgierkaserne. Sportstadtrat Kurt Hohensinner ergänzte, dass die Ehrung der Staatsmeister ein jährliches Highlight darstellt. „204 erfolgreiche Sportler aus 32 Disziplinen zeigen jene Vielfalt und Motivation, die in Graz vorherrscht“, so Hohensinner.

Eindrucksvolle Bilanz 2024

Im vergangenen Jahr konnten 181 Staatsmeister, vier Weltmeister, fünf Vizeweltmeister und zwölf Europameister aus Graz hervorgehen. Außerdem gab es mehrere Podestplatzierungen bei Welt- und Europameisterschaften. Im Teamwettbewerb triumphierten der Rugby Club Graz, Catchup Graz im Ultimate Frisbee und die 99ers Huskies im Eishockey. Jüngste Titelträgerin war Mariia Lytvyn mit Bronze bei der Tischtennis-U15-Europameisterschaft.

Alle Meisterinnen und Meister

Hier sind die Grazer Meisterinnen und Meister des Jahres 2024, in alphabetischer Reihenfolge:

Marie-Luisa Alb (Rhythmische Gymnastik, Allgemeiner Turnverein Graz): Staatsmeisterin

Cara Albiez (Wasserspringen, GAK): Zweifache Staatsmeisterin

Daria Angerbauer (Sportakrobatik, Allgemeiner Turnverein Graz): Staatsmeisterin

Karl Glenn Auckram (Rugby, RC Graz): Staatsmeister

Nina Ausperger (Eishockey, Graz 99ers Huskies): Staatsmeisterin

Alexander Baar (Schießen, Schützenverein Graz): Staatsmeister

Malaya Bäck (Eishockey, Graz 99ers Huskies): Staatsmeisterin

Zoe Barbier (Eishockey, Graz 99ers Huskies): Staatsmeisterin

Jonas Barth (Ultimate Frisbee, Catchup Graz): Staatsmeister

Sebastian Bauer (Ultimate Frisbee, Catchup Graz): Staatsmeister

Das könnte dich auch interessieren:

Graz stellt neues Sportangebot für alle vor

Ligaspiele von Sturm in Klagenfurt „wirtschaftlich interessant“

Graz Giants empfangen Schlusslicht Salzburg