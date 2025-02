Jahrestag des Kriegsausbruchs: Internationale Pro-Ukraine-Demonstration auch in Wien

Am Montagabend versammeln sich Menschen zusammen mit Vertretern karitativer Organisationen und Politikern zu einer Demonstration im Herzen Wiens. Der Anlass ist der dritte Jahrestag des Beginns des Angriffskriegs in der Ukraine. Auch in anderen Städten weltweit zeigen Menschen ihre Solidarität. In Wien führt diese Veranstaltung zu erheblichen Verkehrsstörungen.



WIEN/UKRAINE. Es sind nun drei Jahre vergangen, seit Russland die Ukraine militarisiert angegriffen hat. Nach dieser Zeit beginnen die USA und Russland erste Verhandlungen, allerdings ohne die Ukraine und ohne die Europäische Union, was das Ende des Konflikts nicht näherbringt.

In zahlreichen europäischen Städten gehen die Menschen auf die Straße, um ihre Unterstützung für die Ukraine auszudrücken. Unter dem Hashtag „StandWithUkraine“ sind auf X viele Bilder von den Versammlungen zu finden, die aus Schweden, Finnland, Georgien, Deutschland und auch Wien stammen.

In Wien haben die Teilnehmer der Pro-Ukraine-Demonstration vor dem Parlament Stellung bezogen. Anwesend ist unter anderem Patrick Lobis, der EU-Kommissionsvertreter in Österreich. Die genaue Teilnehmerzahl war am Montagabend noch nicht bekannt. Laut Angaben der Polizei wurden vom Veranstalter vorab zwischen 2.000 und 5.000 Personen angemeldet, wie auf Nachfrage bei MeinBezirk erläutert wurde.

Sperren und Öffi-Einschränkungen



Die Demonstration wurde von 18.30 bis 21.30 Uhr angemeldet, teilt Polizeisprecherin Anna Gutt mit. Geplant ist ein Zug vom Parlament über die Ringstraße, Bellariastraße, Museumsplatz, Babenbergerstraße, Ringstraße, Kärntner Straße bis zum Karlsplatz. Dies führt zu temporären Verkehrssperren.

Auch die Wiener Linien berichten von Einschränkungen im ÖPNV aufgrund der Demonstration. Bis 21.45 Uhr werden folgende Störungen auf den Öffi-Strecken erwartet:

Die Linie D fährt in beiden Richtungen zwischen Börse und Schwarzenbergplatz über den Franz-Josef-Kai und die Linie 2.

Die Linie 1 wird in Richtung Prater Hauptallee zwischen Karlsplatz U und Julius-Raab-Platz über die Lothringerstraße und ab Schwarzenbergplatz über die Linie 2 umgeleitet. In Richtung Stefan-Fadinger-Platz wird bis zur Börse gefahren, dort gewendet und anschließend über den Franz-Josef-Kai und die Linie 2 zum Schwarzenbergplatz geleitet, bevor dann über die Lothringerstraße zur Resselgasse umgeleitet wird.

Die Linie 2 kann zwischen Ring, Volkstheater U und Schwedenplatz U nicht verkehren.

Die Linie 62 fährt nur zwischen Lainz und Kliebergasse, die Züge werden über Hauptbahnhof S U zum Quartier Belvedere geleitet.

Die Linie 71 verkehrt nur zwischen Kaiserebersdorf, Zinnergasse und Schwarzenbergplatz.

Die Badner Bahn fährt nicht zwischen Oper, Karlsplatz und Aßmayergasse.

