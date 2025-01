Jakob Pöltl Knackt Unglaubliche 5.000 Punkte in der NBA – Ein Meilenstein!

Pöltl hatte gegen die Kalifornier ein beeindruckendes Double-Double mit jeweils 13 Punkten und Rebounds. Dies war sein 15. Double-Double in der laufenden Saison und das erste im Jahr 2025. Die Statistik verzeichnete zudem 2 Assists und 1 Block für den österreichischen NBA-Pionier. Der Center war 34:41 Minuten auf dem Parkett tätig. Er erreichte die 5.000 Punkte Mitte des dritten Abschnitts mit einem Layup zum 65:67 (31. Minute) aus Sicht der Raptors.

Die Kanadier sicherten sich ihren neunten Sieg im 40. Saisonspiel und den zweiten in den letzten 18 Partien mit einem 6:0-Lauf zum Spielende. Während die Gastgeber am Ontariosee in den letzten zwei Minuten drei von sechs Würfen verwandelten, fand bei Golden State keiner von fünf Versuchen mehr sein Ziel. Die Statistiken der Spieler:

Stephen Curry: 26 Punkte

26 Punkte Scottie Barnes: 23 Punkte

23 Punkte Chris Boucher: 18 Punkte (17 davon im Schlussviertel)

Am Mittwoch empfangen die Raptors die Boston Celtics, den aktuellen NBA-Champion.

In Los Angeles, wo zuletzt wegen der verheerenden Waldbrände Spielabsagen erteilt wurden, verloren die Lakers in Downtown gegen die San Antonio Spurs mit 102:126. Die besten Scorer waren:

Anthony Davis: 30 Punkte

30 Punkte Stephon Castle, Devin Vassell und Victor Wembanyama: jeweils 23 Punkte

Die Clippers hingegen gewannen in Inglewood gegen die Miami Heat mit 109:98. Norman Powell erzielte 29 Punkte und Tyler Herro führte Miami mit 32 Punkten an.

Zusammenfassend zeigen die Raptors, dass sie sich auf dem Weg zur Verbesserung befinden, während die Lakers und Clippers sich weiterhin im Rennen um die Playoff-Plätze behaupten. Der nächste Herausforderung für die Raptors erwartet sie gegen die Celtics.