Jakomini: Radfahrer bei Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

Ein junger Radfahrer wurde Freitagfrüh in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße im Bezirk Jakomini von einer Straßenbahn erfasst. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Erst zwei Tage zuvor hatte es in der Annenstraße einen ähnlichen Unfall gegeben.

GRAZ. Am Freitag, den 2. Mai 2023, kam es gegen 06:45 Uhr im Grazer Bezirk Jakomini zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Radfahrer kollidierte dabei mit einer stadtauswärts fahrenden Straßenbahn, was auf einen besorgniserregenden Trend in der Verkehrssicherheit hinweist. In den letzten Jahren hat die Zahl der Verkehrsunfälle in Graz, insbesondere solche, die Radfahrer betreffen, zugenommen.

Der Mann war mit einem Elektrofahrrad, auch Pedelec genannt, auf der Schießstattgasse in östlicher Richtung unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung mit der Conrad-von-Hötzendorf-Straße dürfte er laut Polizei die herannahende Straßenbahn übersehen haben, was auf mögliche Ablenkung oder mangelnde Aufmerksamkeit hindeutet. Laut Experten ist es wichtig, dass sowohl Radfahrer als auch Autofahrer in solchen Situationen vorsichtig agieren, insbesondere an Kreuzungen.

Fahrer leitete Notbremsung ein

Der 33-jährige Straßenbahnfahrer reagierte sofort und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Eine Kollision konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde von der Straßenbahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift, bis die Straßenbahn zum Stillstand kam. Ersthelfer befreiten den schwer verletzten Mann, der aufgrund seiner Verletzungen eine intensive medizinische Behandlung benötigte. Nach der Erstversorgung wurde der 24-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert, wo er weiterhin behandelt wird.

