Jakominplatz: 25-jähriger Grazer wegen Drohungen mit Anschlägen festgenommen

Am Montagabend wurde ein 25-jähriger Grazer festgenommen, der Berichten der Polizei zufolge auf der Social-Media-Plattform Facebook mehrere Anschläge angedroht haben soll, insbesondere am Jakominiplatz in Graz. Auch eine Bombendrohung aus dem Mai wird dem mutmaßlich psychisch labilen Mann zugeschrieben.

GRAZ. Um 21:30 Uhr klickten die Handschellen für den 25-Jährigen. Die Landespolizeidirektion Graz teilte mit, dass der Mann via Facebook einen Bombenanschlag am Jakominiplatz angekündigt hatte, was zu einem sofortigen Eingreifen der Polizei führte. Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Beschuldigte im Laufe des Montags zahlreiche Drohungen – einschließlich Anschlagsankündigungen und anderer schwerwiegender Straftaten – in verschiedenen Facebook-Gruppen veröffentlicht hatte. Experten warnen, dass solche Bedrohungen ernst genommen werden müssen, da sie nicht nur rechtliche Konsequenzen haben, sondern auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinträchtigen können.

Aufmerksamkeit als Motiv, Psychiatrische Einlieferung

Zusätzlich konnte die Polizei den Mann als Tatverdächtigen einer Bombendrohung vom 18. Mai 2025 identifizieren. Diese Drohung hatte damals ebenfalls den Jakominiplatz betroffen und führte zu einem großangelegten Polizeieinsatz mit Evakuierungsmaßnahmen der Umgebung, was die Dringlichkeit der Situation unterstrich. Solche Vorfälle sind nicht selten; laut Berichten des Bundeskriminalamts gab es in den letzten Jahren einen Anstieg von Bedrohungen und falschen Alarmen, die oft auf psychische Probleme einzelner Personen zurückzuführen sind.

Bei seiner Festnahme fanden die Beamten keine Substanzen oder Beweise, die auf eine konkrete Anschlagsplanung hindeuteten. Der Tatverdächtige gestand vollständig und berichtete, dass er durch seine Posts Aufmerksamkeit erlangen wollte. Laut Angaben von MeinBezirk konnte die Polizei jedoch weder ein politisches noch ein religiös-extremistisches Motiv identifizieren. Der 25-Jährige wurde nach der Festnahme in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert, um ihm die notwendige therapeutische Hilfe zukommen zu lassen. Ob er für die anfallenden Einsatzkosten aufkommen muss, wird momentan geprüft.

