JBL Flip 7 und Charge 6: Tragbare Lautsprecher für unterwegs

Am 1. April 2023 starten die neuen mobilen Soundboxen JBL Flip 7 und Charge 6 in den Verkauf. Ausgestattet mit neuester Technologie und Künstlicher Intelligenz, bieten sie kraftvollen Bass und hohe Detailtreue.

Zum Frühlingsbeginn präsentiert JBL, eine renommierte Marke von Harman, die neuesten Ergänzungen zu seiner beliebten Lautsprecherreihe: den JBL Flip 7 und den JBL Charge 6. Diese kompakten, tragbaren Lautsprecher sind designed, um jederzeit und überall ein beeindruckendes Klangerlebnis zu bieten. Sowohl für Musikliebhaber als auch für Outdoor-Abenteurer sind sie ideale Begleiter.

Beide Modelle sind mit der neuesten Bluetooth Core 5.4-Technologie sowie einem modernen USB-C-Port ausgestattet, was eine verlustfreie Audioübertragung ermöglichen soll. Die Einführung der Auracast-Funktion ist ein weiteres Highlight, die es den Nutzern erlaubt, kabellose Kopfhörer mit individuellen Inhalten zu versorgen oder ihre Playlists mit Freunden zu teilen, wodurch ein echtes Gemeinschaftserlebnis geschaffen wird.

Künstliche Intelligenz für mehr Hörvergnügen

Das Besondere an den neuen JBL-Lautsprechern ist die Integration von Künstlicher Intelligenz. Die AI-Soundbooster-Technologie, in Kombination mit einem überarbeiteten Lautsprechersystem, sorgt laut JBL für einen kraftvollen Klang mit beeindruckender Detailtreue und druckvollem Bass. Diese Technologie optimiert das Hörerlebnis automatisch und passt sich den Umgebungsbedingungen an, um die bestmögliche Soundqualität zu garantieren.

Die Akkulaufzeit unterscheidet sich merklich zwischen den beiden Lautsprechern: Der JBL Charge 6 bietet bis zu erstaunlichen 28 Stunden Wiedergabezeit, während der JBL Flip 7 eine maximale Laufzeit von 16 Stunden ermöglicht. Dies macht den Charge 6 besonders attraktiv für lange Ausflüge oder Partys.

Robuste Outdoor-Lautsprecher

JBL hebt hervor, dass der JBL Flip 7 und Charge 6 nicht nur für den Innenbereich, sondern auch für den Einsatz im Freien konzipiert sind. Beide Modelle sind staubresistent und bieten Schutz gegen Wasser bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern für 30 Minuten. Zudem sind sie robust genug, um Stürze aus bis zu einem Meter Höhe schadlos zu überstehen, was sie zum perfekten Begleiter für Outdoor-Aktivitäten macht.

Der Verkaufsstart der JBL Flip 7 und Charge 6 ist für den 1. April 2023 angesetzt. Die Lautsprecher sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich, darunter Schwarz, Blau, Weiß, Rot, Pink, Lila und Camouflage. Der JBL Flip 7 wird zu einem Preis von 199,99 Euro angeboten, während der JBL Charge 6 mit einer UVP von 149,99 Euro etwas günstiger ist.

