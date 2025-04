Jetzt ideal zum Lüften: Aktuell extrem trockenes Wetter in Graz!

Aktuell herrscht in Graz eine sehr trockene Wetterlage, was für viele Haushalte sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt.

Optimal zum Lüften und Wäschetrocknen

Die gegenwärtig trockene Luft eignet sich ideal für das Trockenlüften von Gebäuden. Diese Wetterbedingungen fördern nicht nur das Trocknen von Wäsche im Freien, sondern helfen auch dabei, die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern. Bei unserem Keller läuft hier bereits ein mehrjähriges Projekt zur Optimierung der Luftfeuchtigkeit und Belüftung …

Wie richtig Lüften?

Um den bestmöglichen Effekt beim Lüften zu erzielen, empfiehlt sich das Querlüften. Öffnen Sie alle Fenster und Türen im entsprechenden Gebäudeteil, damit ein Durchzug entsteht. Achten Sie jedoch darauf, dass bei Wind die Fenster und Türen nicht zuschlagen können. Zudem sollten Haustiere und kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt werden, um Verletzungen oder ein Entweichen zu vermeiden.

Digitales Thermometer mit Hygrometerfunktion

Ein ausgezeichnetes Hilfsmittel, um die Luftfeuchtigkeit zu überwachen, ist ein digitales Thermometer mit Hygrometer-Funktion. Modelle mit zusätzlichen Sensoren ermöglichen es, mehrere Räume gleichzeitig im Blick zu behalten und effiziente Anpassungen vorzunehmen.

Extrem trockener Keller

Am heutigen Morgen hatten wir in unserem Altbaukeller eine relative Luftfeuchtigkeit von 45 Prozent bei 13,0 Grad Celsius. Dies ergibt eine absolute Luftfeuchtigkeit von etwa 5,1 Gramm Wasserdampf je Kubikmeter Luft. Nach 40 Minuten des Querlüftens blieb die relative Luftfeuchtigkeit zwar gleich, jedoch fiel die Raumtemperatur um 3 Grad. Dies zeigt, dass kühle Luft weniger Feuchtigkeit halten kann, was zu einer schnellen Veränderung der Luftqualität führt.

Die Erfahrung zeigt, dass sich die Temperatur später im Keller wieder erhöht und damit die relative Luftfeuchtigkeit abnimmt, da wärmerer Luft mehr Wasserdampf aufgenommen werden kann.

Luftfeuchtigkeit über drei Jahre

Im Anhang finden Sie eine Grafik zur absoluten Luftfeuchtigkeit unseres Kellers über die letzten drei Jahre. Dabei ist der absolute Wert entscheidend, da die relative Luftfeuchtigkeit über das Jahr in einem ähnlichen Rahmen bleibt. Je wärmer es ist, desto mehr Wasserdampf kann die Luft aufnehmen, was sich direkt auf die absolute Luftfeuchtigkeit in Gramm Wasserdampf je Kubikmeter Luft auswirkt.

Kellerfenster und Türen während warmer Tage schließen

Um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden, sollten Kellerfenster und -türen während der warmen Sommermonate geschlossen bleiben. Lüften Sie nur während der kühleren Nachtstunden, um die Luftzirkulation zu fördern. Veränderungen können dann durch digitale Hygrometer gemessen werden, und die absolute Luftfeuchtigkeit lässt sich einfach überprüfen. Ein hilfreicher Link zur Berechnung der absoluten Luftfeuchtigkeit ist weiter unten zu finden.

Links:

Aktuelle relative Luftfeuchtigkeit in Graz, Messstelle bei der KFU

Weitere Informationen finden Sie auf dieser Wetterseite: Wetter.com

Sie können auch dieses Berechnungstool für die absolute Luftfeuchtigkeit nutzen, um genauere Werte zu erhalten…